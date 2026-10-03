Quaest: Direita não bolsonarista e católicos impulsionam Pazolini na reta final

Na véspera da votação no primeiro turno, pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta mostra uma corrida eletrizante pelo governo do Espírito Santo. Ainda há empate técnico entre o governador Ricardo Ferraço (MDB) e o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas a vantagem numérica se inverteu.





No levantamento publicado em 25 de setembro, era o emedebista que estava à frente, com 33% das intenções de voto, ao passo que Pazolini tinha 31%. Agora, o republicano aparece com 34% e Ricardo, com 31%.





Pela letra fria da lei, Pazolini "virou".









A Quaest fez o cálculo dos votos válidos (descontados brancos, nulos e indecisos), que é como a Justiça Eleitoral calcula o resultado.



O empate técnico fica mantido, com o republicano à frente. Pazolini tem 45% e Ricardo, 41%.







A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, ou seja, o extremo da margem é de quatro pontos.





Vamos aqui investigar quais segmentos do eleitorado foram responsáveis por essa virada. Mas também fazer um adendo: não há nada decidido ainda.

Não apenas pelo fato de que quem dá a última palavra são as urnas, mas porque, faltando poucas horas para a votação, 20% dos entrevistados disseram que podem mudar o voto.

Como a distância entre os candidatos não é elástica, muito ao contrário, uma leve oscilação já pode fazer a diferença.





Mas o fato é que a curva de crescimento de Pazolini chama a atenção, principalmente se observarmos, ponto a ponto, as pesquisas de 27 de agosto, 25 de setembro e 3 de outubro:

Esse movimento é até mais relevante que os percentuais em si.



