Marcos do Val declara apoio a Pazolini na disputa pelo governo do ES

O endosso chega faltando quatro dias para o pleito.

De acordo com as projeções do próprio Do Val, graças ao apoio do senador, o ex-prefeito de Vitória deve vencer as eleições já no primeiro turno. "Fui eleito com mais de 800 mil votos (em 2018). Provavelmente, esse apoio vai fazer a diferença nas eleições". "Ele (Pazolini) pode já ganhar no primeiro turno, ou, tendo segundo turno, no palanque que eu pisar esses votos vão ser direcionados para o candidato", completou.

"Ele não me procurou, não me pediu. Eu também não o procurei. Estou fazendo isso pela procura dos meus eleitores (...) Como não tem um candidato de direita ... Pazolini é de centro. Mas é uma pessoa correta, honesta".

Após a sabatina, em entrevista à coluna, o senador afirmou que não foi procurado por Pazolini em busca de apoio.

EM 2018, COM CASAGRANDE E RICARDO





Em 2018, Do Val foi eleito senador pelo Partido Popular Socialista (PPS), uma sigla de centro-esquerda, que depois mudou de nome para Cidadania.





Naquele ano, ele estava na chapa liderada por Renato Casagrande (PSB), que se elegeu governador, e de Ricardo Ferraço, que disputou o Senado.





Do Val contou com o apoio expresso de Casagrande e, formalmente, fez campanha casada com Ricardo, já que duas vagas para o cargo de senador estavam em disputa.





Ao se apresentar aos eleitores em 2018, Do Val focou na pauta da segurança pública, sem tratar muito de temas estritamente ideológicos.





Com o passar do tempo, postou-se cada vez mais à direita.





Depois de eleito, o senador manteve-se apoiador de Casagrande por alguns anos.





Mas o senador e Casagrande já romperam relações políticas.





De acordo com o candidato do Avante, isso ocorreu depois que o ex-governador endossou publicamente decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.





Do Val é crítico ferrenho de Moraes.





Com o PPS (Cidadania), o senador nunca teve uma ligação orgânica.





Ele ingressou no partido por pragmatismo e por influência dos casagrandistas. Era onde havia espaço para disputar o pleito de 2018.





Em 2019, ele se filiou ao Podemos , partido no qual permaneceu até 2026, quando, faltando pouco tempo para o fim do prazo estabelecido pela lei eleitoral, migrou para o Avante para disputar a reeleição.





EM 2026, COM FLÁVIO BOLSONARO





O Avante tem candidato à Presidência da República, o escritor Augusto Cury.





Mas do Val já declarou apoio a outro nome, o do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



"Vou apoiar o Flávio Bolsonaro, até porque é meu amigo no Senado há sete anos", disse o senador do Espírito Santo, nesta quarta.