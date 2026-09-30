Marcos do Val declara apoio a Pazolini na disputa pelo governo do ES

O senador Marcos do Val (Avante), candidato à reeleição, declarou apoio ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo governo do Espírito Santo.
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Ao justificar a escolha, o senador afirmou que não poderia ficar ao lado "do grupo da esquerda", no qual inseriu o governador Ricardo Ferraço (MDB), principal adversário do ex-prefeito.
Como ele (Hartung) se afastou do grupo do Pazolini, sábado eu vou anunciar quem eu vou apoiar que, claro, pelo cenário, é Pazolini
Marcos do Val (Avante) Candidato ao Senado
"Fui eleito com mais de 800 mil votos (em 2018). Provavelmente, esse apoio vai fazer a diferença nas eleições".
"Ele (Pazolini) pode já ganhar no primeiro turno, ou, tendo segundo turno, no palanque que eu pisar esses votos vão ser direcionados para o candidato", completou.
Ele até abrigou no gabinete um irmão da então chefe de gabinete do socialista, Valésia Perozini. Valésia teve forte atuação na eleição de Do Val.
"Vou apoiar o Flávio Bolsonaro, até porque é meu amigo no Senado há sete anos", disse o senador do Espírito Santo, nesta quarta.
Flávio também é o candidato apoiado por Lorenzo Pazolini.
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