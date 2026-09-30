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Letícia Gonçalves

Marcos do Val declara apoio a Pazolini na disputa pelo governo do ES

Senador é candidato à reeleição pelo Avante, que não está na coligação do ex-prefeito de Vitória

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 14:40

Públicado em 

30 set 2026 às 14:40
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Lorenzo Pazolini e Marcos do Val
Lorenzo Pazolini e Marcos do Val Ricardo Medeiros

O senador Marcos do Val (Avante), candidato à reeleição, declarou apoio ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo governo do Espírito Santo.


O Avante não está na coligação de nenhum candidato ao Palácio Anchieta e, até agora, Do Val, que preside a sigla no estado, não havia manifestado predileção por nenhum nome.

Durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória, nesta quarta-feira (30), o senador foi questionado pela coluna e avisou que vai fazer um anúncio no próximo sábado (3), véspera da eleição. 


Ao justificar a escolha, o senador afirmou que não poderia ficar ao lado "do grupo da esquerda", no qual inseriu o governador Ricardo Ferraço (MDB), principal adversário do ex-prefeito.

Ricardo pode ser considerado um homem de centro-direita. A coligação do emedebista é composta por partidos que vão da centro-esquerda, como o PSB, à centro-direita, como o PP.

Do Val também disse que não apoiou Pazolini antes porque o ex-governador Paulo Hartung (PSD) estava "coordenando a campanha" do ex-prefeito.

Na verdade, Hartung havia feito apenas elogios públicos ao candidato do Republicanos, não chegou a exercer um papel central na campanha.

O partido do ex-governador não está no palanque de Pazolini.

Como ele (Hartung) se afastou do grupo do Pazolini, sábado eu vou anunciar quem eu vou apoiar que, claro, pelo cenário, é Pazolini

Marcos do Val (Avante) Candidato ao Senado

O endosso chega faltando quatro dias para o pleito. 

Do Val, de acordo com pesquisa Quaest publicada no último dia 25, tem 4% das intenções de voto para o Senado. 

Após a sabatina, em entrevista à coluna, o senador afirmou que não foi procurado por Pazolini em busca de apoio. 

"Ele não me procurou, não me pediu. Eu também não o procurei. Estou fazendo isso pela procura dos meus eleitores (...) Como não tem um candidato de direita ... Pazolini é de centro. Mas é uma pessoa correta, honesta".

De acordo com as projeções do próprio Do Val, graças ao apoio do senador, o ex-prefeito de Vitória deve vencer as eleições já no primeiro turno.

"Fui eleito com mais de 800 mil votos (em 2018). Provavelmente, esse apoio vai fazer a diferença nas eleições".

"Ele (Pazolini) pode já ganhar no primeiro turno, ou, tendo segundo turno, no palanque que eu pisar esses votos vão ser direcionados para o candidato", completou.

EM 2018, COM CASAGRANDE E RICARDO

Em 2018,  Do Val foi eleito senador pelo Partido Popular Socialista (PPS), uma sigla de centro-esquerda, que depois mudou de nome para Cidadania.

Naquele ano, ele estava na chapa liderada por Renato Casagrande (PSB), que se elegeu governador, e de Ricardo Ferraço, que disputou o Senado.

Do Val contou com o apoio expresso de Casagrande e, formalmente, fez campanha casada com Ricardo, já que duas vagas para o cargo de senador estavam em disputa.

Ao se apresentar aos eleitores em 2018, Do Val focou na pauta da segurança pública, sem tratar muito de temas estritamente ideológicos. 

Com o passar do tempo, postou-se cada vez mais à direita.

Depois de eleito, o senador manteve-se apoiador de Casagrande por alguns anos. 

Ele até abrigou no gabinete um irmão da então chefe de gabinete do socialista, Valésia Perozini. Valésia teve forte atuação na eleição de Do Val.

Mas o senador e Casagrande já romperam relações políticas. 

De acordo com o candidato do Avante, isso ocorreu depois que o ex-governador endossou publicamente decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Do Val é crítico ferrenho de Moraes.

Com o PPS (Cidadania), o senador nunca teve uma ligação orgânica. 

Ele ingressou no partido por pragmatismo e por influência dos casagrandistas. Era onde havia espaço para disputar o pleito de 2018.

Em 2019, ele se filiou ao Podemos, partido no qual permaneceu até 2026, quando, faltando pouco tempo para o fim do prazo estabelecido pela lei eleitoral, migrou para o Avante para disputar a reeleição.

EM 2026, COM FLÁVIO BOLSONARO

O Avante tem candidato à Presidência da República, o escritor Augusto Cury.

Mas do Val já declarou apoio a outro nome, o do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Vou apoiar o Flávio Bolsonaro, até porque é meu amigo no Senado há sete anos", disse o senador do Espírito Santo, nesta quarta.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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