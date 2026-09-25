A guerra pela "paz" entre os candidatos ao governo do ES

"Reconhecer e valorizar o papel das mulheres em nossa sociedade é mais que nosso dever como governante, é investir num futuro mais justo, seguro e produtivo para todas as pessoas".
"Isso que é paz e tranquilidade para valer", completou.
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Pazolini, por sua vez, exibiu o mesmo programa que foi ao ar no horário eleitoral na última quarta-feira.
O PL-ES é presidido por Magno, que indicou a vice de Pazolini, Eliane Leal (PL), e obteve o apoio do ex-prefeito à candidatura ao Senado de Maguinha Malta (PL).
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