A guerra pela "paz" entre os candidatos ao governo do ES

Quem prestou um pouco de atenção nas peças de campanha ou nos discursos do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) deve ter reparado que uma das palavras que ele mais fala é "paz".





O slogan é "Tempo de paz", com algumas variações. As três letras, como se pode notar, compõem o início do sobrenome do candidato.





A corrida pelo governo do Espírito Santo está acirrada entre Pazolini e o governador Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição.





Se no começo da campanha os dois expuseram os próprios feitos e trajetórias, nos últimos dias, na reta final para o primeiro turno das eleições 2026, passaram a distribuir alfinetadas nos adversários.





No horário eleitoral exibido na TV na tarde desta sexta-feira (25), Ricardo até entrou na disputa pela "paz".









"Reconhecer e valorizar o papel das mulheres em nossa sociedade é mais que nosso dever como governante, é investir num futuro mais justo, seguro e produtivo para todas as pessoas".



"Isso que é paz e tranquilidade para valer", completou.



> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui Após um vídeo sobre cursos do Qualificar ES Mulher, um programa do governo estadual, o governador afirmou:"Reconhecer e valorizar o papel das mulheres em nossa sociedade é mais que nosso dever como governante, é investir num futuro mais justo, seguro e produtivo para todas as pessoas"., completou.



Pazolini, por sua vez, exibiu o mesmo programa que foi ao ar no horário eleitoral na última quarta-feira.





Em dado momento, uma eleitora pergunta:





"Ter paz é saber que tem alguém que olha por nós".

Quem seria? Deus? Nossa Senhora Aparecida?





A própria eleitora completa:





"Pazolini".





A "paz" foi citada outras vezes também.





Mas não é só essa expressão, obviamente, que está em jogo.





É toda uma narrativa.