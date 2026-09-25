“A queda que me levou ao topo”: a história real de um empresário capixaba

De milhões em faturamento à empresa quebrada. Para muitos, uma trajetória sem volta. Mas não para o empresário Marcelo Krause, de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana capixaba. Foram vários episódios desanimadores, e que começaram desde cedo, quando morava com os pais. Ele enfrentou revezes que, ao invés de desanimá-lo, fortaleceram o espírito empreendedor do descendente de pomeranos.
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"A diferença entre quem desiste e quem prospera não é a ausência de falhas, mas a forma como você usa a queda. O fracasso não é um ponto final, é apenas a oportunidade de ajustar a rota com mais sabedoria e humildade. Diante de um mercado dinâmico e muitas vezes implacável, saber como administrar o sucesso não é suficiente - é preciso aprender a sobreviver aos grandes desmoronamentos", reflete Krause.
É com essa história de vida que o empresário, de 45 anos, lança na terça-feira (29), às 19h, na Livraria Leitura do Shopping Vitória, o livro “A Queda Que Me Levou ao Topo: A Arte de Empreender e se Reinventar".
Longe de teorias de bastidores ou fórmulas mágicas, a obra, segundo o autor, se consolida como um guia prático para empreendedores, líderes e pessoas que buscam forças para recomeçar. O livro, ressalta, explora como a fé, a resiliência e a coragem de voltar ao início valem muito mais do que o orgulho de tentar manter de pé um negócio falido.
A publicação é ancorada na história de vida do próprio autor. Descendente de pomeranos e criado no interior de Santa Maria de Jetibá, Krause começou a trabalhar na roça aos oito anos. Com faro empreendedor, transformou um pequeno comércio familiar em um negócio milionário em tempo recorde. Mas precisou ter a humildade de recomeçar do zero após enfrentar uma falência avassaladora, problemas em família e momentos de incerteza.
Hoje, recuperado, ele lidera um conglomerado de empresas nos setores de transporte, logística, saúde, educação e finanças.
A virada de chave de Marcelo Krause vai além da gestão empresarial e se reflete no impacto social direto na vida de jovens e famílias. Em Santa Maria de Jetibá, considerada a cidade mais pomerana do Brasil, o autor desenvolve e apoia projetos sociais e esportivos incentivando a disciplina e o futuro da juventude local.
Além do compromisso social, Krause mantém vivo o orgulho de suas raízes culturais: dá aulas da língua pomerana para preservar o idioma local e canta no dialeto ancestral durante as celebrações da igreja que frequenta no município.
"O sucesso nos negócios só faz sentido se puder ser transformado em valor para as pessoas à nossa volta. Ensinar nossa língua nativa, cantar na igreja em nosso dialeto e dar a uma criança a oportunidade de praticar jiu-jítsu ou futsal é a minha forma de retribuir o que a vida me devolveu. É no servir que encontramos nosso real topo", afirma o autor.
Além do lançamento da versão física com sessão de autógrafos em Vitória, o livro também se encontra disponível no formato digital.
Livro: “A queda que me levou ao topo: a arte de empreender e se reinventar”
Autor: Marcelo Krause
Editora: Força Motriz
Preço: R$ 50
Data de lançamento: 29 de setembro (terça-feira)
Horário: 19h
Local: Livraria Leitura – Shopping Vitória
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