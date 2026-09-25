“A queda que me levou ao topo”: a história real de um empresário capixaba





De milhões em faturamento à empresa quebrada. Para muitos, uma trajetória sem volta. Mas não para o empresário Marcelo Krause, de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana capixaba. Foram vários episódios desanimadores, e que começaram desde cedo, quando morava com os pais. Ele enfrentou revezes que, ao invés de desanimá-lo, fortaleceram o espírito empreendedor do descendente de pomeranos.





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"A diferença entre quem desiste e quem prospera não é a ausência de falhas, mas a forma como você usa a queda. O fracasso não é um ponto final, é apenas a oportunidade de ajustar a rota com mais sabedoria e humildade. Diante de um mercado dinâmico e muitas vezes implacável, saber como administrar o sucesso não é suficiente - é preciso aprender a sobreviver aos grandes desmoronamentos", reflete Krause.





É com essa história de vida que o empresário, de 45 anos, lança na terça-feira (29), às 19h, na Livraria Leitura do Shopping Vitória, o livro “A Queda Que Me Levou ao Topo: A Arte de Empreender e se Reinventar".





Longe de teorias de bastidores ou fórmulas mágicas, a obra, segundo o autor, se consolida como um guia prático para empreendedores, líderes e pessoas que buscam forças para recomeçar. O livro, ressalta, explora como a fé, a resiliência e a coragem de voltar ao início valem muito mais do que o orgulho de tentar manter de pé um negócio falido.