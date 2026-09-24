Empresa recua e mantém linha de ônibus que seria paralisada no ES

A linha de ônibus que liga o distrito de Santa Isabel ao Centro de Domingos Martins (Campinho) está mantida. Pelo menos por enquanto. É que a prefeitura anunciou nesta quinta-feira (24) que a empresa Cordial Transporte comunicou que vai manter a operação, mas de forma temporária.





Nesta quarta-feira (23), a prefeitura martinense havia anunciado que a Cordial comunicou que iria suspender a operação de ônibus entre as duas localidades a partir desta segunda-feira (28). Nesta quinta, entretanto, houve o recurso da companhia de transporte, embora o serviço tenha sido mantido temporariamente.





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Ou seja, os moradores das duas localidades continuam na incerteza e não sabem até quando poderão contar com o transporte coletivo para o seu deslocamento diário.





A linha que (ainda) não foi paralisada tem quatro horários diários, sendo dois em cada sentido: 7h20 (Domingos Martins x Santa Isabel); 7h30 (Santa Isabel x Domingos Martins); 16h10 (Domingos Martins x Santa Isabel); 16h30 (Santa Isabel x Domingos Martins).