Helicóptero lança 'chuva de sementes' para salvar palmeira-juçara no ES

Uma chuva de sementes tomou conta de uma área de Mata Atlântica em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Cerca de 2,6 milhões de sementes de palmeira-juçara foram lançadas de helicóptero sobre 80 hectares de floresta no último mês, em uma ação para a recuperação da espécie, ameaçada de extinção.
Para espalhar as sementes, cerca de quatro toneladas do material foram levadas em um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Foram necessárias aproximadamente dez decolagens para cobrir a área, que tem mata densa e é de difícil acesso por terra. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rural, Industrial e Meio Ambiente, Gustavo Lourencini, um dos critérios para a escolha do local foi justamente a ausência da palmeira-juçara.
“É uma área densa, de mata virgem, fechada, de aproximadamente 80 hectares que se escolheu devido à inexistência da palmeira e por ser uma área grande”, explicou.
Antes de cada voo, as sementes foram preparadas e colocadas na aeronave. O GPS foi usado para orientar o helicóptero e definir as faixas de lançamento, garantindo que a carga fosse distribuída pela área delimitada.
Na natureza, a dispersão das sementes da juçara ocorre principalmente por meio dos animais que se alimentam dos frutos. A palmeira é importante para o equilíbrio da floresta, já que seus frutos servem de alimento para diferentes espécies e ajudam a manter a cadeia ecológica.
Além da importância ambiental, a juçara movimenta a economia de Rio Novo do Sul. Produtores utilizam os frutos para fabricar produtos como picolés e sorvetes. De acordo com a empresária Driellem Perim Menegardo, mais de 60 pessoas trabalham atualmente com a atividade no município.
“Hoje a gente trabalha com mais de 60 pessoas no ramo da juçara. Não faz renda só para minha família, mas para toda a comunidade de Rio Novo do Sul. Não é à toa que a gente é a capital estadual da palmeira-juçara”, afirma.
A preservação da espécie é uma preocupação também por causa da forma como ela se reproduz. Diferentemente de algumas espécies de palmeiras, a juçara não volta a brotar depois que o caule é cortado para a retirada do palmito.
O produtor de mudas Natalino Marquezini também participa desse trabalho de preservação e destaca a importância da mobilização de diferentes setores. "Se todos fizerem sua parte, semeando, a gente vai conseguir melhorar 100%", afirma.
As sementes utilizadas na operação foram obtidas a partir de matrizes da própria região e doadas por proprietários de três agroindústrias. O produtor de mudas Natalino Marquezini também participa do trabalho de preservação e destaca a importância da mobilização de diferentes setores.
Se todos fizerem sua parte, semeando, a gente vai conseguir melhorar 100%
Natalino Marquezini | Produtor de mudas
A expectativa é que as sementes lançadas sobre a floresta deem origem a novas palmeiras e contribuam para ampliar a presença da juçara na Mata Atlântica do município.
(Com informações de Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul )