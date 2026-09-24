Helicóptero lança 'chuva de sementes' para salvar palmeira-juçara no ES

Uma chuva de sementes tomou conta de uma área de Mata Atlântica em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Cerca de 2,6 milhões de sementes de palmeira-juçara foram lançadas de helicóptero sobre 80 hectares de floresta no último mês, em uma ação para a recuperação da espécie, ameaçada de extinção.





Para espalhar as sementes, cerca de quatro toneladas do material foram levadas em um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Foram necessárias aproximadamente dez decolagens para cobrir a área, que tem mata densa e é de difícil acesso por terra. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rural, Industrial e Meio Ambiente, Gustavo Lourencini, um dos critérios para a escolha do local foi justamente a ausência da palmeira-juçara.





“É uma área densa, de mata virgem, fechada, de aproximadamente 80 hectares que se escolheu devido à inexistência da palmeira e por ser uma área grande”, explicou.





Antes de cada voo, as sementes foram preparadas e colocadas na aeronave. O GPS foi usado para orientar o helicóptero e definir as faixas de lançamento, garantindo que a carga fosse distribuída pela área delimitada.