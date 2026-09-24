Sandy e Junior anunciam projeto para 2027: 'Por essa vocês não esperavam'

Sandy e Junior publicaram juntos um vídeo nas redes sociais para anunciar que têm uma novidade marcada para 2027, em São Paulo, mas decidiram guardar os detalhes por mais algumas semanas.

A revelação foi suficiente para provocar especulações sobre uma possível volta da dupla aos palcos. "E aí, vamos conversar de novo? Em novembro deste ano a gente conta tudo!", disseram os dois na publicação conjunta.

A frase, acompanhada do anúncio para 2027, rapidamente fez os fãs retomarem uma pergunta que acompanha a carreira dos irmãos desde o fim da última turnê: Sandy e Junior vão voltar a cantar juntos?

Por enquanto, os dois não confirmaram que se trata de um novo show ou de uma reunião musical. O formato da novidade também não foi divulgado. A promessa é que as informações sejam reveladas apenas em novembro.

A reação dos fãs parece ter divertido Sandy. Pouco depois da publicação, a cantora comentou a repercussão e entrou na brincadeira com o irmão. "Amando a reação! Obrigada, pessoal! Bora, Junior", escreveu.

Junior também decidiu provocar quem tentava descobrir o que está por trás do anúncio. Nos comentários da publicação, o cantor, que atualmente participa do Estrelas da Casa como mentor do Pop, respondeu: "Surpresa! Hahahaha, por essa vocês não esperavam, né?!"

A última vez em que Sandy e Junior fizeram uma grande temporada juntos foi em 2019, quando realizaram a turnê "Nossa História". O projeto marcou os 30 anos da primeira apresentação profissional dos irmãos e levou aos palcos sucessos que atravessaram diferentes fases da carreira da dupla.