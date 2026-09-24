Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Virginia Fonseca reage ao anúncio de Paolla Oliveira como rainha da Imperatriz
Carnaval

Virginia Fonseca reage ao anúncio de Paolla Oliveira como rainha da Imperatriz

Influenciadora curtiu publicação da escola de samba; atriz volta ao posto após deixar a Grande Rio em 2025
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 13:12

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Reprodução @Virginia

Virginia Fonseca reagiu ao anúncio de Paolla Oliveira como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. A influenciadora curtiu a publicação feita pela escola de samba nas redes sociais para anunciar a atriz como ocupante do posto.

A troca acontece depois de Virginia ter sucedido Paolla na Grande Rio. A influenciadora desfilou como rainha de bateria da agremiação no Carnaval 2026, enquanto Paolla havia deixado a função após seu último desfile pela escola, em 2025.

O anúncio de Paolla na Imperatriz também recebeu comentários de outras famosas. Taís Araújo desejou sucesso à atriz na nova fase, enquanto Ingrid Guimarães celebrou o retorno de Paolla à Avenida.

A atriz foi convidada para assumir o posto pela presidente da Imperatriz Leopoldinense, Cátia Drumond. A coroação está marcada para 17 de outubro.

“É com muita alegria e honra que a nossa escola recebe a Paolla como rainha de bateria. Tenho certeza que ela chega para somar ao nosso time, aos nossos ritmistas e, principalmente, à comunidade de Ramos e toda Zona da Leopoldina”, afirmou Cátia.

Veja Também 

Atriz Paolla Oliveira

Paolla Oliveira volta ao Carnaval e será rainha de bateria da Imperatriz

Paolla Oliveira

'Vivi um tempo da minha carreira no modo sobrevivência', diz Paolla Oliveira, que estreia no terror nacional

Imagem de destaque

Paolla Oliveira exibe tatuagens em fotos na praia e fãs elogiam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Virgínia Fonseca Paolla Oliveira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lula diz ter decidido acabar com as bets e afirma que futebol deverá se readaptar
Lula afirma que futebol deverá se readaptar e diz ter decidido acabar com as bet
Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR 262
Motociclista morre em acidente com carreta na BR 262 em Muniz Freire
Imagem BBC Brasil
Escândalo de Moraes com Vorcaro 'energizou' a direita brasileira perto da eleição e 'eclipsou' caso Dark Horse, diz NYT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados