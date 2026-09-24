Virginia Fonseca reage ao anúncio de Paolla Oliveira como rainha da Imperatriz

Virginia Fonseca reagiu ao anúncio de Paolla Oliveira como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. A influenciadora curtiu a publicação feita pela escola de samba nas redes sociais para anunciar a atriz como ocupante do posto.



A troca acontece depois de Virginia ter sucedido Paolla na Grande Rio. A influenciadora desfilou como rainha de bateria da agremiação no Carnaval 2026, enquanto Paolla havia deixado a função após seu último desfile pela escola, em 2025.



O anúncio de Paolla na Imperatriz também recebeu comentários de outras famosas. Taís Araújo desejou sucesso à atriz na nova fase, enquanto Ingrid Guimarães celebrou o retorno de Paolla à Avenida.



A atriz foi convidada para assumir o posto pela presidente da Imperatriz Leopoldinense, Cátia Drumond. A coroação está marcada para 17 de outubro.



“É com muita alegria e honra que a nossa escola recebe a Paolla como rainha de bateria. Tenho certeza que ela chega para somar ao nosso time, aos nossos ritmistas e, principalmente, à comunidade de Ramos e toda Zona da Leopoldina”, afirmou Cátia.