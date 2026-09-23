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Carnaval

Paolla Oliveira volta ao Carnaval e será rainha de bateria da Imperatriz

Artista assume o lugar ocupado por Iza neste ano e afirma que retorno não estava nos planos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 14:06

Atriz Paolla Oliveira
Atriz Paolla Oliveira Instagram@paollaoliveirareal
Paolla Oliveira não planejava voltar tão cedo à avenida. Depois de se afastar do posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2025, a atriz chegou a encerrar um ciclo que havia durado cinco anos. 

Nesta quarta-feira (23), porém, ela anunciou que estará novamente à frente de uma bateria no Carnaval. Desta vez, como rainha da Imperatriz Leopoldinense.

A volta acontece após um período em que Paolla decidiu colocar o Carnaval em segundo plano para se dedicar a outros compromissos. Ela deixou a Grande Rio e passou a coroa para Virginia Fonseca, que permaneceu apenas durante um desfile.

Na ocasião, a atriz também precisava conciliar a rotina profissional com as gravações de "Vale Tudo", novela em que interpretou Heleninha Roitman, e com os cuidados com o pai, que descobriu estar com demência frontotemporal.

A atriz diz que foi justamente o afastamento que a fez perceber o quanto a folia ainda fazia parte de sua vida. Ao anunciar a novidade, contou que não imaginava que retornaria ao posto tão rapidamente.

"Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele", afirmou.

A atriz disse que a relação com a festa ultrapassa o período de preparação para os desfiles e está ligada a lembranças e experiências que acumulou ao longo dos anos. "Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria", declarou.

A nova fase será vivida na Imperatriz Leopoldinense, escola que teve Iza como rainha de bateria no Carnaval deste ano. A cantora deixa o posto, e Paolla chega para assumir a função no desfile de 2027.

A troca já vinha sendo cercada de especulações. Com a saída de Iza, os nomes de Paolla e Mileide Mihaile passaram a aparecer entre os mais cotados para ocupar a vaga. A confirmação da atriz foi feita pela própria escola nesta quarta-feira (23).

Paolla, por sua vez, não escondeu a empolgação com a mudança de agremiação. "Obrigada pelo convite, Imperatriz! Tô muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história", disse.

Paolla também tratou o retorno como uma oportunidade de viver novamente uma experiência que acreditava ter encerrado. "Fui muito feliz em tudo que vivi até aqui. E é bonito perceber que, depois de tanta coisa, ainda dá essa vontade de viver mais. Sinto que esse é mais um capítulo, com tanto pra conhecer e descobrir", afirmou.

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