Paolla Oliveira volta ao Carnaval e será rainha de bateria da Imperatriz

Nesta quarta-feira (23), porém, ela anunciou que estará novamente à frente de uma bateria no Carnaval. Desta vez, como rainha da Imperatriz Leopoldinense.

A volta acontece após um período em que Paolla decidiu colocar o Carnaval em segundo plano para se dedicar a outros compromissos. Ela deixou a Grande Rio e passou a coroa para Virginia Fonseca, que permaneceu apenas durante um desfile.





Na ocasião, a atriz também precisava conciliar a rotina profissional com as gravações de "Vale Tudo", novela em que interpretou Heleninha Roitman, e com os cuidados com o pai, que descobriu estar com demência frontotemporal.





A atriz diz que foi justamente o afastamento que a fez perceber o quanto a folia ainda fazia parte de sua vida. Ao anunciar a novidade, contou que não imaginava que retornaria ao posto tão rapidamente.





"Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele", afirmou.





A atriz disse que a relação com a festa ultrapassa o período de preparação para os desfiles e está ligada a lembranças e experiências que acumulou ao longo dos anos. "Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval tá no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria", declarou.