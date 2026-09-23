Alexandre Pires é alvo da PF em investigação sobre comercialização ilegal de minério

O cantor e compositor Alexandre Pires foi alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira (23), que investiga um grupo suspeito de extrair e comercializar ilegalmente cassiterita retirada da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. A investigação também apura suspeitas de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.





A ação, batizada de Operação Disco de Ouro II, cumpre 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens judiciais para o sequestro de bens e valores. As medidas foram autorizadas pela 4ª Vara da Justiça Federal em Boa Vista. Não há mandados de prisão.





Segundo a Rede Amazônica, os mandados relacionados a Alexandre Pires foram cumpridos em uma casa e na produtora musical do artista, em Uberlândia (MG). A PF busca documentos, mídias e bens que possam contribuir para a investigação.





Também são alvos da operação os empresários Diego Possebon e Matheus Possebon. Matheus era empresário de Alexandre Pires e é irmão de Diego, apontado pela investigação como operador central e líder da organização criminosa.