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Polêmica

Alexandre Pires é alvo da PF em investigação sobre comercialização ilegal de minério

Cantor teve casa e produtora em Uberlândia, Minas Gerais, alvos de mandados; investigação apura suposto esquema de lavagem de dinheiro e venda ilegal de minério
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 12:37

Cantor Alexandre Pires
Cantor Alexandre Pires Leo Lima

O cantor e compositor Alexandre Pires foi alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira (23), que investiga um grupo suspeito de extrair e comercializar ilegalmente cassiterita retirada da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. A investigação também apura suspeitas de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.


A ação, batizada de Operação Disco de Ouro II, cumpre 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens judiciais para o sequestro de bens e valores. As medidas foram autorizadas pela 4ª Vara da Justiça Federal em Boa Vista. Não há mandados de prisão.


Segundo a Rede Amazônica, os mandados relacionados a Alexandre Pires foram cumpridos em uma casa e na produtora musical do artista, em Uberlândia (MG). A PF busca documentos, mídias e bens que possam contribuir para a investigação.


Também são alvos da operação os empresários Diego Possebon e Matheus Possebon. Matheus era empresário de Alexandre Pires e é irmão de Diego, apontado pela investigação como operador central e líder da organização criminosa.

Investigação envolve empresa de Alexandre Pires

De acordo com a investigação, Alexandre Pires e a empresa ligada ao cantor foram incluídos no chamado Núcleo Financeiro do grupo investigado.


A suspeita é de que a empresa e o artista tenham sido utilizados para fracionar, ocultar e dissimular valores que teriam origem no esquema de comercialização ilegal de cassiterita.


A investigação aponta que a empresa do cantor recebeu R$ 4.434.050,00 de contas relacionadas ao grupo. O fluxo financeiro analisado pelos investigadores chega a R$ 31.035.050,00.


A defesa de Alexandre Pires nega qualquer participação do cantor em garimpo ou extração de minério e afirma que ele nunca esteve envolvido em atividades desse tipo, especialmente em área indígena.

Em nota assinada pelo advogado Luiz Flávio Borges D’Urso, a defesa também diz que o artista foi surpreendido pela operação e nega a prática de qualquer ilícito.


Leia a nota na íntegra:


"Na qualidade de advogado do cantor e compositor Alexandre Pires, eu, Dr. Luiz Flávio Borges D’Urso, venho a público, diante das notícias veiculadas pela mídia em geral, esclarecer que o cantor Alexandre Pires não tem e nunca teve qualquer envolvimento com garimpo ou extração de minério, muito menos em área indígena.


Destaco que o referido cantor e compositor é uma das mais importantes referências da música brasileira, sendo possuidor de uma longa e impecável carreira artística.


Alexandre Pires foi tomado de surpresa diante dos novos desdobramentos da operação da Polícia Federal que indevidamente envolveu seu nome. Por fim, saliento que o cantor e compositor Alexandre Pires jamais cometeu qualquer ilícito, o que já está sendo devidamente demonstrado no curso das investigações, reiterando sua confiança na Justiça brasileira."


Texto feito com informações do G1.

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