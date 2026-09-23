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Full Race vai reunir mais de 600 atletas em fim de semana de competição na Serra

Evento acontece nos dias 26 e 27 de setembro, com entrada gratuita para o público

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2026 às 13:39
Full Race
Full Race Divulgação

A Full Race chega à sua 4ª edição consolidando no Espírito Santo um formato de competição que se transformou em uma verdadeira febre ao redor do mundo: a combinação entre corrida e exercícios funcionais de alta intensidade em um circuito padronizado, capaz de testar resistência, força, estratégia e desempenho dos atletas. Nos dias 26 e 27 de setembro, o Pavilhão de Carapina, na Serra (ES), recebe mais de 600 participantes para dois dias de provas, experiências e ativações, das 6h às 20h.

Um dos grandes diferenciais desta edição será a abertura completa do evento ao público.  A entrada será gratuita, assim como o estacionamento para visitantes.

Além das competições, o Pavilhão de Carapina contará com expositores, ativações de marcas e praça de alimentação, criando uma programação para quem compete e também para quem deseja passar o dia acompanhando o evento.
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