Full Race vai reunir mais de 600 atletas em fim de semana de competição na Serra

A Full Race chega à sua 4ª edição consolidando no Espírito Santo um formato de competição que se transformou em uma verdadeira febre ao redor do mundo: a combinação entre corrida e exercícios funcionais de alta intensidade em um circuito padronizado, capaz de testar resistência, força, estratégia e desempenho dos atletas. Nos dias 26 e 27 de setembro, o Pavilhão de Carapina, na Serra (ES), recebe mais de 600 participantes para dois dias de provas, experiências e ativações, das 6h às 20h.