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Seleção Brasileira

'Não existe jogo amistoso', diz Ancelotti sobre confronto contra a India, em Calcutá

O comandante italiano está iniciando o novo ciclo da equipe nacional visando o Mundial de 2030 após a eliminação precoce na Copa do Mundo de 2026

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 14:15

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

23 set 2026 às 14:15
Carlo Ancelotti na última convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira RAFAEL RIBEIRO/CBF

A partida da seleção brasileira contra a Índia, no próximo dia 3 de outubro, em Calcutá, que vai marcar o primeiro encontro entre as duas seleções, está longe de ser considerada um simples amistoso. Quem garantiu isso foi Carlo Ancelotti, treinador do Brasil, em entrevista concedida ao The Times of India.

O comandante italiano está iniciando o novo ciclo da equipe nacional visando o Mundial de 2030 após a eliminação precoce na Copa do Mundo de 2026 (o Brasil foi eliminado ainda na fase de oitavas de final pela Noruega). Nas palavras do experiente técnico, o jogo tem um grande peso neste novo processo.

"É um jogo preparatório, um amistoso. Mas para nós, nunca existe um jogo amistoso", afirmou Ancelotti. Além da importância de testar a equipe, o treinador de 67 anos disse ao periódico que o duelo seria a oportunidade de seus atletas vivenciarem uma cultura futebolística diferente.

"Precisamos conhecer outras nações, outras culturas. Estamos acostumados a jogar amistosos com estilos diferentes", declarou o treinador que assumiu o comando da seleção brasileira no ano passado com o projeto de resgatar o prestígio internacional do Brasil nos gramados.

A Índia ocupa a posição de número 138 no ranking da Fifa e nunca conseguiu se classificar para a disputa de uma Copa do Mundo. Para Ancelotti, o confronto será um duelo bastante interessante. "O Brasil tem torcedores em todos os cantos do mundo. E vai ser um prazer jogar na Índia não só pelos fãs brasileiros, mas também pelos torcedores da Índia", disse.

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