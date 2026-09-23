Prazo para renovar CNH vencida é prorrogado; veja quem tem direito

O prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e da Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) foi prorrogado até 9 de dezembro. Os condutores que têm documentos com datas de vencimento entre 5 de junho e 8 de dezembro poderão renovar até a nova data, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran).





O diretor-geral em exercício do Detran-ES, Raphael Piekarz, explica que a medida é válida para todo motorista que estiver com a CNH ou ACC vencida no período apresentado, com exceção dos condutores que tiveram o direito de dirigir suspenso ou cassado. Além disso, após o prazo de prorrogação previsto, os condutores terão 30 dias para renovação dos documentos.





O diretor também esclarece que prorrogação aconteceu porque o governo federal não finalizou a parte sistêmica e os ajustes necessários para que os estados pudessem operacionalizar a renovação da CNH.





A medida não impactou significativamente o fluxo de atendimentos nas autoescolas para ACCs. O presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo (Sindauto), Gabriel Couzi, comenta que os condutores preferem se habilitar na categoria A da CNH à buscar a autorização para ciclomotor.