Idosa de 71 anos morre após ser atropelada por moto na Serra

Uma mulher de 71 anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na noite de segunda-feira (21). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras.





De acordo com o relato da filha da vítima à PM, as duas caminhavam pela avenida quando a idosa iniciou a travessia da via. A filha contou que a mãe viu a motocicleta se aproximando, mas acreditou que conseguiria atravessar antes da passagem do veículo. No entanto, a mulher acabou sendo atingida.





Ainda segundo o relato, o motociclista permaneceu no local e prestou socorro à vítima até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que foi acionada às 14h44min de terça-feira (22) para realizar o recolhimento do corpo da vítima no Hospital Jayme Santos Neves. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.





A Polícia Civil não forneceu informações sobre o motociclista e informou que as circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).





*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.