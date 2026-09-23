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Atropelamento

Idosa de 71 anos morre após ser atropelada por moto na Serra

Acidente ocorreu em Vila Nova de Colares; motociclista permaneceu no local e prestou socorro, segundo a PM

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 14:43

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

23 set 2026 às 14:43
A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves na segunda-feira (21), mas não resistiu e faleceu nesta terça-feira (22) Fernando Madeira

Uma mulher de 71 anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na noite de segunda-feira (21). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras.


De acordo com o relato da filha da vítima à PM, as duas caminhavam pela avenida quando a idosa iniciou a travessia da via. A filha contou que a mãe viu a motocicleta se aproximando, mas acreditou que conseguiria atravessar antes da passagem do veículo. No entanto, a mulher acabou sendo atingida. 


Ainda segundo o relato, o motociclista permaneceu no local e prestou socorro à vítima até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 


A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que foi acionada às 14h44min de terça-feira (22) para realizar o recolhimento do corpo da vítima no Hospital Jayme Santos Neves. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares. 


A Polícia Civil não forneceu informações sobre o motociclista e informou que as circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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