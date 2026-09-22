Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR 101 em Cachoeiro

Um produtor rural de 72 anos ficou gravemente ferido após ser atingido pela própria caminhonete em meio a um cafezal, na zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (21).





Segundo a Polícia Militar, a caminhonete estava carregada com um tonel de água e não conseguiu subir um trecho íngreme. O veículo perdeu o freio e começou a descer de ré. Ao tentar sair, o produtor rural foi atingido e ficou preso sob a caminhonete.





A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Pronto Atendimento de Ibatiba. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário o transporte de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).





Segundo o Notaer, o homem apresentava politraumatismo e foi estabilizado antes do resgate aéreo. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.