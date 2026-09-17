Polícia aponta abandono de incapaz na morte de menino de 3 anos em incêndio em Colatina

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigou a morte de Rike Gonçalves dos Santos, de 3 anos, durante um incêndio em uma casa no bairro São Miguel, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a investigação, o caso configura, em tese, crime de abandono de incapaz com resultado morte.
O incêndio aconteceu em maio deste ano. Rike estava sozinho em um dos quartos da casa e, segundo as investigações, tentou se proteger das chamas se escondendo embaixo da cama. Familiares e vizinhos tentaram retirar a criança do imóvel, mas não conseguiram entrar por causa do fogo.
Quando o Corpo de Bombeiros chegou, as chamas já haviam sido controladas por moradores. O quarto onde o menino estava foi um dos cômodos mais atingidos e teve camas e móveis completamente destruídos pelo incêndio.
Segundo a Polícia Civil, moravam na casa uma mulher de 31 anos, o companheiro dela e os quatro filhos do casal, de 2, 3, 5 e 7 anos. Conforme o que foi apurado, o incêndio pode ter começado após o manuseio de um isqueiro pela própria criança, de acordo com o delegado Dair Oliveira, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.
A investigação apontou, contudo, que Rike estava desacompanhado no momento do incêndio. Diante disso, a Polícia Civil concluiu que os fatos podem configurar o crime de abandono de incapaz com resultado morte, previsto no artigo 133 do Código Penal.
Com a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que analisará os elementos reunidos e adotará as providências cabíveis.