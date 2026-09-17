Polícia aponta abandono de incapaz na morte de menino de 3 anos em incêndio em Colatina

Quando o Corpo de Bombeiros chegou, as chamas já haviam sido controladas por moradores. O quarto onde o menino estava foi um dos cômodos mais atingidos e teve camas e móveis completamente destruídos pelo incêndio.





Segundo a Polícia Civil, moravam na casa uma mulher de 31 anos, o companheiro dela e os quatro filhos do casal, de 2, 3, 5 e 7 anos. Conforme o que foi apurado, o incêndio pode ter começado após o manuseio de um isqueiro pela própria criança, de acordo com o delegado Dair Oliveira, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.





A investigação apontou, contudo, que Rike estava desacompanhado no momento do incêndio. Diante disso, a Polícia Civil concluiu que os fatos podem configurar o crime de abandono de incapaz com resultado morte, previsto no artigo 133 do Código Penal.





Com a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que analisará os elementos reunidos e adotará as providências cabíveis.