Veja os sinais que podem indicar câncer de pele e quando procurar um dermatologista

Pessoas de pele, olhos e cabelos claros têm maior predisposição ao câncer de pele, mas o histórico familiar também pesa nessa avaliação. Entre 7% e 15% dos casos de melanoma ocorrem em pacientes com parentes que também tiveram a doença, segundo dados reunidos por centros de diagnóstico oncológico, o que reforça que o risco não depende apenas da exposição solar. Queimaduras na infância, principalmente as intermitentes e mais intensas, também aumentam a probabilidade de desenvolver a doença no futuro. “O dano à pele ocorre de forma cumulativa. O sol que a pessoa tomou na infância vai alterando o DNA ao longo das exposições excessivas que ela vai tendo”, explica o dermatologista Carlos Alberto Bruno.