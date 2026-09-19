El Niño forte: ES terá mais calor e menos chuva na primavera

A primavera de 2026 chega oficialmente às 21h05 da próxima segunda-feira (22) e deve trazer um cenário de chuva irregular e temperaturas acima da média para o Espírito Santo. Enquanto parte da Região Sudeste se prepara para volumes de chuva acima do normal, a previsão para o território capixaba aponta para um período de déficit de precipitação de até 50 milímetros abaixo da média na maior parte do Estado.





Além da redução nas chuvas, os termômetros no Espírito Santo e na Região Sudeste devem registrar temperaturas acima da média histórica, segundo relatório conjunto do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).