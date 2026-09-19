Doação de medula óssea: quando a ciência vence, mas o cadastro não

O dia 19 de setembro marca o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Para quem está do lado de fora dos hospitais, a data pode soar apenas como mais uma lembrança no calendário da saúde.





Mas, para milhares de pacientes diagnosticados com leucemias, linfomas, aplasia severa de medula ou imunodeficiências graves, essa data guarda o peso exato de uma palavra: sobrevivência. O transplante de medula óssea, para muitos desses pacientes, é a única chance real de cura.





Do ponto de vista da infraestrutura, o Brasil tem motivos para se orgulhar. O Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) é o terceiro maior banco de doadores voluntários do mundo, reunindo milhões de brasileiros dispostos a salvar vidas.





No entanto, por trás desse número expressivo, esconde-se um paradoxo clínico profundo e desafiador: ter milhões de cadastrados não garante, por si só, que encontraremos o doador ideal para quem precisa hoje.