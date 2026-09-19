'A vida pede adaptação', diz Letícia Colin sobre morar separada do marido após reconciliação

Para Letícia Colin, voltar a um relacionamento não significou necessariamente voltar à mesma casa.

Michel Melamed reataram no início de 2026 Depois de quase dois anos separados, a atriz e o ator e dramaturgoreataram no início de 2026 e escolheram manter residências diferentes. A configuração, segundo ela, funciona para a família, embora também exija adaptação, especialmente quando a saudade aparece.

"A vida pede movimento, pede resiliência, sabedoria para a gente se adaptar, para a gente se conhecer e para a gente levar a vida que a gente pode levar, real, concreta", afirmou a atriz em entrevista à Quem.

Letícia Colin e Michel Melamed. Foto: Reprodução/Instagram @leticiacolin

Os dois são pais do pequeno Uri, de 6 anos, e, apesar da mudança na dinâmica do casal, Letícia diz que o menino está adaptado à rotina. A atriz também contou que acompanha de perto o crescimento do filho, que começou a escrever e já demonstra interesse pela leitura -- um hábito que, segundo ela, foi estimulado desde os primeiros anos de vida.

"É uma aventura maravilhosa. Meu filho está crescendo lindamente, escrevendo agora, ele é um leitor já, que é uma sementinha que a gente planta desde que ele nasceu, todos os dias lendo ali com ele", contou.

Criação do filho

A maternidade ocupa um espaço importante na rotina de Letícia justamente em um momento profissional de grande destaque. Ela interpreta Adriana em "Quem Ama Cuida", sua primeira protagonista de uma novela das 21h. A combinação entre gravações, criação do filho e a vida pessoal, porém, faz com que os dias sejam intensos.

"Eu amo muito esse trabalho diário de ser mãe, que é muito cansativo e é deslumbrante na mesma medida", disse. "Então, é muito bom poder ser mãe de um menino lindo assim como é meu filho."

A organização familiar atual veio depois de um período de quase dois anos em que Letícia e Michel ficaram separados. O casal decidiu reatar, mas não retomou exatamente o modelo de vida que tinha antes. Morar em casas diferentes passou a fazer parte da nova fase.

Nova rotina

A atriz reconhece, no entanto, que a escolha não elimina as dificuldades de uma relação. A rotina de trabalho dos dois, por exemplo, pode tornar os encontros mais difíceis. Letícia está envolvida com as gravações da novela, enquanto Michel divide seu tempo entre diferentes atividades artísticas.