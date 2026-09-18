Simone Mendes surge com novo visual após procedimento no nariz e surpreende fãs: “Irreconhecível”

Simone Mendes apareceu de cara nova nas redes sociais e deixou os fãs surpresos com a transformação. A cantora compartilhou, na quinta-feira (17), imagens após realizar um procedimento estético no nariz e rapidamente virou assunto entre os internautas.
A mudança chamou tanta atenção que alguns seguidores chegaram a afirmar que não reconheceram a sertaneja nas imagens. “Ela ficou irreconhecível”, comentou uma pessoa. “Gente, passou na minha timeline e eu nem reconheci”, escreveu outra. Também teve quem aprovasse o resultado: “Não sabia que tinha como ficar mais linda!”, declarou uma fã.
A cantora passou por um procedimento com o objetivo de levantar a ponta do nariz, que, segundo ela, estava caída. A técnica foi realizada com um fio suspensório, sem a necessidade de uma cirurgia tradicional.
A profissional responsável pelo procedimento explicou que o resultado mostrado agora ainda não é definitivo. Nos primeiros dias, o nariz tende a ficar mais empinado e o formato deve mudar conforme o processo de recuperação.
“Nos primeiros 15 a 30 dias, ele fica mais levantadinho, fica encurvadinho, fica meio ‘porquinho’”, explicou a profissional. Segundo ela, a ponta ainda deve baixar um pouco antes de chegar ao resultado final, que deverá ser avaliado após cerca de 30 dias.
Com a repercussão da transformação, começaram a circular nas redes sociais rumores de que Simone teria se submetido a uma rinoplastia. A cantora, no entanto, fez questão de negar que tenha passado por uma cirurgia.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Simone explicou que o procedimento foi feito exclusivamente para corrigir a ponta do nariz e pediu calma aos seguidores antes de avaliarem o resultado.
“Eu amarrei com os fios, não é rinoplastia, não é cirurgia. Só para a ponta do nariz, que estava caída”, afirmou.
A sertaneja também ressaltou que o rosto ainda está inchado e que a aparência deve mudar nas próximas semanas.
“Está muito inchado ainda, calma. Vamos confiar no processo? Depois dá a nota”, brincou Simone.