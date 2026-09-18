Simone Mendes surge com novo visual após procedimento no nariz e surpreende fãs: “Irreconhecível”

A cantora passou por um procedimento com o objetivo de levantar a ponta do nariz, que, segundo ela, estava caída. A técnica foi realizada com um fio suspensório, sem a necessidade de uma cirurgia tradicional.





A profissional responsável pelo procedimento explicou que o resultado mostrado agora ainda não é definitivo. Nos primeiros dias, o nariz tende a ficar mais empinado e o formato deve mudar conforme o processo de recuperação.





“Nos primeiros 15 a 30 dias, ele fica mais levantadinho, fica encurvadinho, fica meio ‘porquinho’”, explicou a profissional. Segundo ela, a ponta ainda deve baixar um pouco antes de chegar ao resultado final, que deverá ser avaliado após cerca de 30 dias.