Veja a carta que Neymar e Vini Jr. receberam do MPES por causa das bets

A promotora de Justiça Sandra Lengruber é uma das integrantes do Cindec, representando o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). O órgão colegiado permanente e consultivo também tem representantes do Procon-ES, da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, da Defensoria Pública do Estado e da Procuradoria-Geral do Estado. Cada documento enviado às nove celebridades foi assinado por um representante de cada órgão.





São dois os objetivos principais almejados pelo grupo por meio do envio das cartas de recomendações. O primeiro é alertar sobre os riscos e as consequências da publicidade de bets contra os consumidores desses aplicativos. O segundo visa a reforçar que o Ministério da Justiça já publicou uma série de documentos que reiteram as regras de publicidade e propaganda para essas empresas, sendo crucial respeitá-las.