Cantor doa seu cachê para instituições sociais no ES





O cantor Zé Elias fez a entrega nesta semana do cachê recebido durante a ExpoLinhares 2026. Quatro instituições foram indicadas pela prefeitura: Pestalozzi Linhares, Instituto Asas da Esperança, Centro Juvenil Salesiano (Obra Social Mazzarello) e Lar das Crianças.





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Zé Elias, que nasceu em Linhares, visitou pessoalmente cada espaço e simbolicamente entregou o cheque de R$ 47.328,50, valor que será dividido igualmente entre as quatro instituições.