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Coluna Leonel Ximenes

Cantor doa seu cachê para instituições sociais no ES

Quatro instituições filantrópicas, indicadas pela prefeitura, foram beneficiadas

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 14:17

Públicado em 

18 set 2026 às 14:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O cantor Zé Elias faz a entrega do cachê ao Centro Juvenil Salesiano
O cantor Zé Elias faz a entrega do cachê ao Centro Juvenil Salesiano PML


O cantor Zé Elias fez a entrega nesta semana do cachê recebido durante a ExpoLinhares 2026. Quatro instituições foram indicadas pela prefeitura: Pestalozzi Linhares, Instituto Asas da Esperança, Centro Juvenil Salesiano (Obra Social Mazzarello) e Lar das Crianças.


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 Zé Elias, que nasceu em Linhares, visitou pessoalmente cada espaço e simbolicamente entregou o cheque de R$ 47.328,50, valor que será dividido igualmente entre as quatro instituições.

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O anúncio da doação do cachê aconteceu no último dia 22 de agosto diante de uma multidão de aproximadamente 40 mil pessoas que acompanhava a apresentação do cantor durante a celebração de aniversário de 226 anos de Linhares.


 Zé Elias é linharense e filho do também cantor Elias Wagner. Ele ganhou destaque nacional com o projeto "Serestão do Zé", apadrinhado por Gusttavo Lima.


 “Na minha carreira, deu certo aqui na minha cidade e, quando eu vi aquela multidão na minha frente, todo mundo gritando ‘Serestão do Zé’, comemorando tudo o que está acontecendo comigo, eu fiz a doação porque bateu no meu coração que eu tinha que fazer algo por Linhares. Estou muito honrado e grato. Hoje foi um dia incrível”, afirmou o cantor.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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