Cantor doa seu cachê para instituições sociais no ES

O cantor Zé Elias fez a entrega nesta semana do cachê recebido durante a ExpoLinhares 2026. Quatro instituições foram indicadas pela prefeitura: Pestalozzi Linhares, Instituto Asas da Esperança, Centro Juvenil Salesiano (Obra Social Mazzarello) e Lar das Crianças.
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Zé Elias, que nasceu em Linhares, visitou pessoalmente cada espaço e simbolicamente entregou o cheque de R$ 47.328,50, valor que será dividido igualmente entre as quatro instituições.
O anúncio da doação do cachê aconteceu no último dia 22 de agosto diante de uma multidão de aproximadamente 40 mil pessoas que acompanhava a apresentação do cantor durante a celebração de aniversário de 226 anos de Linhares.
Zé Elias é linharense e filho do também cantor Elias Wagner. Ele ganhou destaque nacional com o projeto "Serestão do Zé", apadrinhado por Gusttavo Lima.
“Na minha carreira, deu certo aqui na minha cidade e, quando eu vi aquela multidão na minha frente, todo mundo gritando ‘Serestão do Zé’, comemorando tudo o que está acontecendo comigo, eu fiz a doação porque bateu no meu coração que eu tinha que fazer algo por Linhares. Estou muito honrado e grato. Hoje foi um dia incrível”, afirmou o cantor.
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