Leilão no ES terá a presença de bilionário dono de rede de supermercados

Na próxima quarta-feira (23), às 19h, o Iate Clube do Espírito Santo (Ices), em Vitória, será palco de uma grande mobilização solidária. Empresários, lideranças, profissionais e representantes da sociedade capixaba estarão reunidos em torno de uma única causa: ajudar a combater a subnutrição infantil no Espírito Santo.
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A segunda edição do Leilão Beneficente do Instituto TKare, instituição que desenvolve um trabalho voltado a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, terá a presença, entre outros, de Pedro Lourenço, o bilionário dono da rede Supermercados BH e presidente e dono do Cruzeiro, que fará uma palestra antes do leilão.
Nesta edição, 100% dos recursos arrecadados com a venda dos ingressos e 100% dos valores obtidos com os lotes do leilão serão revertidos para a fabricação dos pacotes de sopa nutritiva do Instituto TKare.
E o impacto começa antes mesmo do primeiro lance: cada ingresso vendido representa 12 pacotes de sopa nutritiva, ajudando a nutrir 12 crianças durante um mês.
O apoio à causa também chegou por meio da doação de itens, serviços e experiências especiais, que serão colocados em leilão durante a noite. Os lotes já podem ser conhecidos no site da HD Leilões: www.hdleiloes.com.br.
A condução do certame beneficente será realizada voluntariamente pela leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, da HD Leilões, sem cobrança de comissão.
Data: 23 de setembro de 2026
Horário: 19h
Local: Iate Clube de Vitória
Leiloeira: Hidirlene Duszeiko
Destino da arrecadação: 100% dos valores obtidos com a venda dos ingressos e com os lotes do leilão serão destinados à fabricação dos pacotes de sopa nutritiva do Instituto TKare.
Ingressos: https://www.meubilhete.com.br/leilao-beneficente-instituto-tkare