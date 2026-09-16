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Coluna Leonel Ximenes

Leilão no ES terá a presença de bilionário dono de rede de supermercados

Evento beneficente tem como objetivo ajudar a combater a subnutrição infantil no Espírito Santo

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 15:13

Públicado em 

16 set 2026 às 15:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A segunda edição do Leilão Beneficente do Instituto TKare será realizado no Iate Clube do ES
A segunda edição do Leilão Beneficente do Instituto TKare será realizado no Iate Clube do ES Ices/Divulgação


Na próxima quarta-feira (23), às 19h, o Iate Clube do Espírito Santo (Ices), em Vitória, será palco de uma grande mobilização solidária. Empresários, lideranças, profissionais e representantes da sociedade capixaba estarão reunidos em torno de uma única causa: ajudar a combater a subnutrição infantil no Espírito Santo. 


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A segunda edição do Leilão Beneficente do Instituto TKare, instituição que desenvolve um trabalho voltado a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, terá a presença, entre outros, de Pedro Lourenço, o bilionário dono da rede Supermercados BH e presidente e dono do Cruzeiro, que fará uma palestra antes do leilão.


Nesta edição, 100% dos recursos arrecadados com a venda dos ingressos e 100% dos valores obtidos com os lotes do leilão serão revertidos para a fabricação dos pacotes de sopa nutritiva do Instituto TKare.

O empresário Pedro Lourenço estará no leilão beneficente
O empresário Pedro Lourenço fará uma palestra antes do leilão beneficente Divulgação


E o impacto começa antes mesmo do primeiro lance: cada ingresso vendido representa 12 pacotes de sopa nutritiva, ajudando a nutrir 12 crianças durante um mês.


O apoio à causa também chegou por meio da doação de itens, serviços e experiências especiais, que serão colocados em leilão durante a noite. Os lotes já podem ser conhecidos no site da HD Leilões: www.hdleiloes.com.br.


A condução do certame beneficente será realizada voluntariamente pela leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, da HD Leilões, sem cobrança de comissão.


2º LEILÃO BENEFICENTE DO INSTITUTO TKARE

  • Data: 23 de setembro de 2026

  • Horário: 19h

  • Local: Iate Clube de Vitória

  • Leiloeira: Hidirlene Duszeiko 

  • Destino da arrecadação: 100% dos valores obtidos com a venda dos ingressos e com os lotes do leilão serão destinados à fabricação dos pacotes de sopa nutritiva do Instituto TKare.

  • Ingressos: https://www.meubilhete.com.br/leilao-beneficente-instituto-tkare

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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