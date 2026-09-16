Leilão no ES terá a presença de bilionário dono de rede de supermercados





Na próxima quarta-feira (23), às 19h, o Iate Clube do Espírito Santo (Ices), em Vitória, será palco de uma grande mobilização solidária. Empresários, lideranças, profissionais e representantes da sociedade capixaba estarão reunidos em torno de uma única causa: ajudar a combater a subnutrição infantil no Espírito Santo.





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A segunda edição do Leilão Beneficente do Instituto TKare, instituição que desenvolve um trabalho voltado a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, terá a presença, entre outros, de Pedro Lourenço, o bilionário dono da rede Supermercados BH e presidente e dono do Cruzeiro, que fará uma palestra antes do leilão.





Nesta edição, 100% dos recursos arrecadados com a venda dos ingressos e 100% dos valores obtidos com os lotes do leilão serão revertidos para a fabricação dos pacotes de sopa nutritiva do Instituto TKare.