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Esse bolo de cenoura proteico é uma opção prática e saborosa para o lanche da tarde e fica pronto em poucos minutos

A massa macia ganha o contraste das nozes e combina ingredientes que ajudam a aumentar o aporte de proteínas no lanche
Portal Edicase

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Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 14:54

Essa versão do clássico bolo de cenoura é prática, saborosa e nutritiva (Imagem: New África | Shutterstock)
Essa versão do clássico bolo de cenoura é prática, saborosa e nutritiva Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

O bolo de cenoura pode ganhar uma versão mais nutritiva e proteica com a combinação de ingredientes simples. Nesta receita, o iogurte ajuda a deixar a massa macia e leve, enquanto as nozes acrescentam crocância ao preparo. O resultado é uma opção saborosa para acompanhar um café ou chá no lanche da tarde. Para completar, o preparo é simples e rápido, ideal para quem busca variar o cardápio sem passar muito tempo na cozinha.

Abaixo, aprenda a preparar uma receita deliciosa de bolo de cenoura proteico com esses ingredientes:

Bolo de cenoura proteico com nozes (Imagem: New África | Shutterstock)
Bolo de cenoura proteico com nozes Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

Bolo de cenoura proteico com nozes

Ingredientes

  • 2 cenouras descascadas e raladas
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1 xícara de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de whey protein sabor baunilha
  • 1/2 xícara de chá de adoçante culinário
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/3 de xícara de chá de nozes picadas
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, o iogurte natural , o óleo de coco e a cenoura ralada. Acrescente a farinha de aveia, o whey protein , o adoçante culinário e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento químico e mexa delicadamente. Por último, coloque as nozes e misture. Transfira a massa para uma forma de bolo inglês de silicione. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o bolo fique dourado e, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e aguarde amornar. Desenforme e sirva em seguida.

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