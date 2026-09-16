Esse bolo de cenoura proteico é uma opção prática e saborosa para o lanche da tarde e fica pronto em poucos minutos

Em um recipiente, misture os ovos, o iogurte natural , o óleo de coco e a cenoura ralada. Acrescente a farinha de aveia, o whey protein , o adoçante culinário e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento químico e mexa delicadamente. Por último, coloque as nozes e misture. Transfira a massa para uma forma de bolo inglês de silicione. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o bolo fique dourado e, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e aguarde amornar. Desenforme e sirva em seguida.