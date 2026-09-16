Mbappé, Vini e Konaté escondem mensagem de apoio a Ceuta antes de jogo do Real Madrid

Esta não é a primeira vez que o Real Madrid demonstra apoio a Ceuta. Antes do confronto do clube pela Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, no estádio Santiago Bernabéu, em 8 de setembro, torcedores da arquibancada sul exibiram cartazes com o brasão da cidade autônoma, enquanto o restante do estádio participou da homenagem com uma salva de palmas.