De Sonic a Mario: relembre jogos que marcaram época

Quem cresceu jogando videogame provavelmente tem pelo menos um jogo que ficou marcado na memória. Pode ser aquele título que fazia a pessoa passar horas tentando completar uma fase ou até mesmo o jogo que reunia os amigos na frente da televisão.
Antes dos gráficos ultrarrealistas, dos mundos abertos gigantescos e dos jogos que recebem atualizações constantemente, muitos clássicos já conseguiam prender a atenção dos jogadores com personagens carismáticos, trilhas sonoras marcantes e desafios que continuam sendo lembrados décadas depois.
Alguns desses games ajudaram a definir gêneros, popularizar consoles e transformar seus personagens em verdadeiros ícones da cultura pop. E, para quem sente saudade daquela época, existe uma boa notícia: muitos desses jogos ainda podem ser jogados atualmente.
Alguns jogos ganharam remakes e remasterizações para consoles mais modernos, enquanto outros foram preservados em coletâneas e catálogos de jogos clássicos. Assim, não é necessariamente preciso ter um Super Nintendo, Mega Drive ou PlayStation original guardado em casa para voltar a uma aventura que fez parte da infância.
Assim, te convido a conferir alguns jogos que marcaram época e ver também onde é possível jogá-los atualmente.
Poucos personagens representam tanto a era dos videogames dos anos 1990 quanto Sonic. O ouriço azul da Sega surgiu no Mega Drive em 1991 com a missão de enfrentar a popularidade de Mario e rapidamente construiu sua própria legião de fãs.
Nos jogos, Sonic atravessava fases cheias de rampas, loops, plataformas, inimigos e anéis, incentivando o jogador a encontrar caminhos cada vez mais rápidos. Ao mesmo tempo, era preciso tomar cuidado para não perder o ritmo ao bater em obstáculos ou cair em armadilhas.
Para quem quer revisitar os primeiros jogos, uma das alternativas é a Sonic Origins, uma coletânea que reúne versões de clássicos como Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 e Sonic 3 & Knuckles. A coletânea foi lançada para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.
Também existem outros títulos clássicos da Sega disponíveis em diferentes coletâneas e serviços digitais. No Nintendo Switch, por exemplo, o Nintendo Switch Online + Pacote adicional inclui uma biblioteca de jogos clássicos do Mega Drive.
Nintendo, Console, Nintendo Switch LitePortátil, Tela de 5,5 Polegadas, Leve e Compacto, 32GB
Bundle Nintendo Switch 2: Escolha Seu Jogo - Modelo Nacional de Tomada
Sony Playstation 4 Ps4 Slim 500gb +2 Controles + Jogo
Microsoft Xbox One S 1TB Standard cor branco 2017
Xbox One S 1tb - Excelente (Recondicionado)
Jogo Sonic X Shadow Generations Switch Midia Fisica
Jogo Sonic x Shadow Generations para Switch 2
Jogo Sonic Forces Ps4 Midia Fisica
Sonic Colors Ultimate Standard Edition (Físico)
Poucas franquias conseguiram representar tão bem a evolução dos videogames quanto Grand Theft Auto, o GTA. O que começou em 1997 com uma visão de cima e uma proposta relativamente simples de andar pela cidade, roubar carros e cumprir missões ganhou uma dimensão completamente diferente ao longo dos anos.
Foi com GTA III (2001) que a série passou para um mundo tridimensional e estabeleceu boa parte da fórmula que se tornaria sua marca registrada. Depois vieram Vice City, com sua atmosfera inspirada na Miami dos anos 80, e San Andreas, que ampliou ainda mais o tamanho do mapa, as possibilidades de exploração e a quantidade de atividades disponíveis para o jogador.
Mais tarde, GTA IV e principalmente GTA V levaram a série para uma nova geração. Lançado originalmente em 2013, o GTA V apresentou Los Santos e permitiu acompanhar três protagonistas diferentes, além do GTA Online, que transformou o universo do jogo em uma experiência multiplayer que continua recebendo atualizações anos depois. Atualmente, GTA V e GTA Online podem ser jogados no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, com versões específicas para as plataformas mais recentes.
Já para revisitar jogos como GTA III, Vice City e San Andreas, uma das alternativas é procurar as versões remasterizadas da trilogia, que permitem jogar os três clássicos em plataformas mais recentes, a loja da PlayStation adicionava esse pacote recorrentemente em sua loja. No PC, também existem diferentes versões dos jogos da Rockstar disponíveis em lojas digitais.
Mais de uma década depois do lançamento de GTA V, a franquia está prestes a ganhar um novo capítulo. Grand Theft Auto VI será lançado em 19 de novembro de 2026, retornando à região de Vice City e apresentando os protagonistas Jason e Lucia. O jogo chega inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, incluindo suporte ao PS5 Pro.
O novo jogo também representa uma espécie de retorno às raízes da série. Assim como Vice City marcou uma geração ao levar os jogadores para uma versão fictícia de Miami, GTA VI volta à mesma região, mas apresenta uma Vice City moderna e um estado de Leonida muito maior.
Para quem acompanhou a franquia desde os primeiros títulos, o lançamento também é uma oportunidade de observar o quanto os videogames mudaram. Dos mapas vistos de cima nos primeiros GTA até o nível de detalhe esperado para GTA VI, a série acompanhou boa parte da evolução técnica dos consoles.
PlayStation®5 Slim Disk - Pacote ASTRO BOT e Gran Turismo 7
PlayStation 5 Edição Digital 825GB 1 Controle Branco Sony
Controle sem fio PlayStation DualSense™ – Midnight Black + Cabo USB para PC
Red Dead Redemption - PlayStation 5
007 First Light - Specialist Edition (Exclusivo Amazon) - PlayStation 5
Base De Carregamento Do Dualsense - PlayStation 5
Suporte Vertical Compatível com Console PS5 Slim e Pro, Base Antiderrapante
Grand Theft Auto VI - PlayStation 5
Jogo GTA V Premium Edition - Ps4 Mídia Física
GTA V - PlayStation 5
Rockstar Games Grand Theft Auto: The Trilogy - A Edição Definitiva - Playstation 4
Se existe um personagem que dispensa apresentações, é o Mario. Desde suas primeiras aventuras, o encanador da Nintendo se tornou um dos maiores símbolos da indústria dos games.
Super Mario Bros., lançado originalmente para o Nintendo Entertainment System em 1985, ajudou a estabelecer uma fórmula que continua influente: fases com obstáculos, inimigos, itens especiais, áreas secretas e desafios progressivos.
Os jogos clássicos do personagem estão entre os títulos mais bem preservados pela Nintendo. O Nintendo Switch Online disponibiliza clássicos do NES e do Super NES, incluindo Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 e Super Mario World.
Alguns jogos de outras gerações também aparecem no catálogo do Nintendo Switch Online + Pacote adicional, que reúne títulos de Game Boy Advance, Nintendo 64 e Mega Drive, além de outros consoles clássicos.
Bundle Nintendo Switch OLED + Super Mario Bros. Wonder + 3 Meses de Assinatura Nintendo Switch Online
Console Nintendo Switch 2 + Jogo Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
Nintendo, Jogo, Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch
Jogo, Super Mario Party Jamboree
Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Switch
Para quem prefere exploração e aventura, The Legend of Zelda é outro gigante nome. O primeiro jogo da série chegou a Nintendo em 1986 e apresentou aos jogadores um mundo cheio de inimigos, itens, segredos e áreas para explorar.
A série ajudou a popularizar uma estrutura na qual o jogador não precisa apenas seguir um caminho definido. É necessário explorar o mapa, descobrir objetos, resolver desafios e entender aos poucos como avançar, influenciando centenas de games que vieram posteriormente com este formato.
O primeiro The Legend of Zelda está disponível no Nintendo Switch por meio do Nintendo Switch Online. Outros clássicos da franquia também aparecem no serviço, incluindo: The Legend of Zelda: A Link to the Past, do Super Nintendo, e The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, originalmente lançado para Game Boy Color.
Já o Nintendo Switch Online + Pacote adicional amplia o catálogo para jogos clássicos de Nintendo 64, Game Boy Advance e outros sistemas.
Nintendo, Jogo, The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, Nintendo Switch
Legend of Zelda: Links Awakening - Nintendo Switch
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2
Nintendo, Jogo, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild, Nintendo Switch
The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D (World Edition)
Se a ideia é lembrar dos jogos que fizeram sucesso, não poderia faltar a franquia que ajudou a popularizar os jogos de luta e transformou personagens como Ryu, Ken, Chun-Li e Guile em figuras conhecidas entre as comunidade gamer.
A série ganhou força especialmente com Street Fighter II, lançado originalmente para arcades e posteriormente para diferentes consoles, estabelecendo uma fórmula que se tornou referência: escolher um lutador, enfrentar adversários em combates individuais e dominar golpes especiais e combinações de comandos.
Os primeiros títulos podem ser revisitados por meio de Street Fighter 30th Anniversary Collection, que reúne 12 jogos da série. A coletânea está disponível para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, além de poder ser executada em plataformas compatíveis por retrocompatibilidade.
Assim, quem jogava Street Fighter em arcades ou consoles nos anos 90 pode revisitar boa parte daquela experiência sem precisar encontrar uma máquina de fliperama.
Street Fighter 30th Anniversary Collection - PlayStation 4
Street Fighter 6 - Year 1 - 2 | Fighters Edition - PlayStation 4
Street Fighter 6 - PlayStation 4
Street Fighter 30th Anniversary Collection - Nintendo Switch
Marvel Vs Capcom Collection: Arcade Classics - PlayStation 4
Com personagens marcantes, golpes especiais e uma identidade visual marcante, Mortal Kombat se tornou o maior fenômeno dos jogos de luta. A série ganhou destaque nos anos 90 e rapidamente passou a fazer parte da cultura dos videogames.
Além das lutas, a franquia ficou conhecida pelas finalizações (fatalities), pelo estilo mais violento, pelos cenários únicos e personagens marcantes, algo que ajudou a diferenciá-la de outros títulos do gênero.
Para revisitar a fase clássica, uma das opções é Mortal Kombat 1, que não é o jogo original, mas reúne personagens e elementos da história da franquia em um reboot da franquia. Já os títulos antigos podem ser encontrados em diferentes relançamentos e plataformas, dependendo do jogo.
O Mortal Kombat X, XL estão disponíveis no PlayStation 4, Xbox One e para PC (Microsoft Windows). Já o Mortal Kombat 11 está disponível para: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC (Windows).
E a versão mais recente, o Mortal Kombat 1, está disponível no PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e no PC (via Steam ou Epic Games Store).
Mas para os que buscam especificamente os primeiros games, vale procurar coletâneas ou versões digitais dos clássicos para PC e consoles, já que a disponibilidade pode variar conforme o título e a loja digital.
Mortal Kombat XL
Mortal Kombat 11 Ultimate - PlayStation 4
Mortal KOMBAT 11: Aftermath Kollection - PlayStation 4
Mortal Kombat 1
PS5 Mortal Kombat: Legacy Kollection UAE Version
Quem teve um PlayStation nos anos 2000 provavelmente conhece Crash Bandicoot. O personagem que se tornou um dos grandes símbolos da primeira geração do console da Sony e protagonizou jogos de plataforma que misturavam corridas, saltos, obstáculos e inimigos.
A trilogia original, formada por Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot: Warped, marcou uma geração de jogadores e ajudou a transformar o marsupial em um dos mascotes mais reconhecidos do PlayStation.
A maneira mais direta de revisitar os três primeiros jogos atualmente é pela Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, que recria os três títulos originais com gráficos e áudio atualizados.
A coletânea está disponível para PS4 e pode ser jogada no PS5 por compatibilidade. A própria PlayStation confirma que os três jogos originais estão reunidos na coleção.
Crash 4: It's About Time
Crash N Sane Trilogy PlayStation 4
Crash Twinsanity Ps2 Original Americano Completo
Crash Team Rumble Deluxe Edition
Poucas franquias conseguiram transformar um jogo em um fenômeno tão grande quanto Pokémon. Os primeiros títulos colocaram os jogadores no papel de treinadores que percorriam diferentes regiões capturando criaturas (os Pokemón), formando equipes e enfrentando outros personagens.
Parte do sucesso estava justamente na possibilidade de montar equipes diferentes e trocar Pokémon com outros jogadores. Isso ajudou a transformar o jogo em uma experiência que ia além da campanha principal.
Os primeiros jogos de Pokémon foram lançados para Game Boy, mas a situação é um pouco diferente de outras franquias clássicas. Nem todos os títulos originais estão disponíveis atualmente no Nintendo Switch Online.
Por isso, para quem quer jogar Pokémon hoje, é importante diferenciar os jogos originais de suas versões mais recentes. A franquia continua principalmente nos consoles Nintendo, enquanto alguns títulos clássicos aparecem em relançamentos, remakes ou serviços específicos ao longo do tempo.
Nintendo, Jogo, Pokémon Violet, Nintendo Switch
Nintendo, Jogo, Pokémon Legends: Arceus, Nintendo Switch, Multijogador Disponível
Pokemon Alpha Sapphire
Nintendo, Jogo, Pokémon Legends: Z-A, Nintendo Switch 2
Pokemon Let's Go Pikachu - Nintendo Switch
Antes mesmo de ganhar seus próprios jogos de plataforma, Donkey Kong já fazia parte da história da Nintendo. O personagem apareceu originalmente em um arcade lançado em 1981, que também marcou uma das primeiras aparições de Mario, então conhecido como Jumpman.
Mais tarde, Donkey Kong Country levou o personagem para uma aventura de plataforma que se tornou um dos grandes sucessos do Super Nintendo. O jogo chamou atenção pelos gráficos, pela trilha sonora e pela possibilidade de controlar Donkey Kong e Diddy Kong.
Donkey Kong Country está disponível no Nintendo Switch por meio do Nintendo Switch Online, dentro do catálogo de clássicos do Super NES. O serviço também reúne outros títulos da franquia e jogos de diferentes gerações da Nintendo.
Para quem quer a experiência mais próxima possível do original, essa é uma das maneiras mais simples de revisitar o clássico atualmente.
Nintendo, Jogo, Donkey Kong Country Returns HD, Nintendo Switch, Compatível com Nintendo Switch 2
Donkey Kong Bananza - Nintendo Switch 2
Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Nintendo Switch
Em vez de simplesmente avançar eliminando inimigos, o jogador precisava administrar recursos, explorar ambientes, encontrar itens e resolver quebra-cabeças. A sensação de vulnerabilidade era parte importante da experiência.
O primeiro jogo da série Resident Evil chegou ao PlayStation em 1996 e ajudou a popularizar o gênero survival horror nos consoles.
Nesse caso, existem diferentes maneiras de revisitar a série. O primeiro Resident Evil ganhou versões e remakes ao longo dos anos, enquanto outros clássicos também receberam novas versões para consoles modernos.
Os jogos mais recentes da franquia estão disponíveis em plataformas como PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox e PC, dependendo do título. A Steam também reúne diversos jogos da série, incluindo versões remasterizadas e remakes.
Assim, para quem quer sentir novamente o clima dos primeiros jogos, vale procurar especificamente pelas versões remasterizadas ou remakes, em vez de apenas pelo título original.
Resident Evil Generation Pack - Nintendo Switch 2
Capcom Resident Evil 4 - Ps5
Resident Evil Requiem - Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 Pro Controller Resident Evil Requiem Edition
Talvez a maior prova do impacto desses clássicos seja justamente a capacidade que eles têm de continuar despertando interesse tantos anos depois. Alguns são lembrados pela dificuldade, outros pelos personagens, pela trilha sonora, pelas histórias ou simplesmente pelas horas passadas diante da televisão.
Para quem viveu aquela época, revisitar um desses jogos pode ser uma viagem direta para a infância ou adolescência. Para quem não teve contato com eles, é uma oportunidade de conhecer as experiências que ajudaram a construir a indústria dos videogames como ela é hoje.
E, independentemente de você escolher Sonic, Mario, Zelda, Crash, Pokémon ou qualquer outro clássico, uma coisa permanece igual: depois de tantos anos, ainda existe aquela vontade de passar só mais uma fase.
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