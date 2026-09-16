De Sonic a Mario: relembre jogos que marcaram época

Quem cresceu jogando videogame provavelmente tem pelo menos um jogo que ficou marcado na memória. Pode ser aquele título que fazia a pessoa passar horas tentando completar uma fase ou até mesmo o jogo que reunia os amigos na frente da televisão.



Antes dos gráficos ultrarrealistas, dos mundos abertos gigantescos e dos jogos que recebem atualizações constantemente, muitos clássicos já conseguiam prender a atenção dos jogadores com personagens carismáticos, trilhas sonoras marcantes e desafios que continuam sendo lembrados décadas depois.





Alguns desses games ajudaram a definir gêneros, popularizar consoles e transformar seus personagens em verdadeiros ícones da cultura pop. E, para quem sente saudade daquela época, existe uma boa notícia: muitos desses jogos ainda podem ser jogados atualmente.



Alguns jogos ganharam remakes e remasterizações para consoles mais modernos, enquanto outros foram preservados em coletâneas e catálogos de jogos clássicos. Assim, não é necessariamente preciso ter um Super Nintendo, Mega Drive ou PlayStation original guardado em casa para voltar a uma aventura que fez parte da infância.





Assim, te convido a conferir alguns jogos que marcaram época e ver também onde é possível jogá-los atualmente.