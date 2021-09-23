Hora da nostalgia: saiba como jogar videogames antigos na internet

Os videogames prometem jogos cada vez mais parecidos com a realidade. Os gráficos e personagens se apresentam mais avançados. Porém, a modernidade não fez sumir aquela nostalgia dos antigos jogadores. As plataformas estão, sim, diferentes, com novos recursos, mas a história começou há algumas décadas. Antes do Playstation, por exemplo, vieram o Nintendo e o Atari. Só de ouvir esses nomes, os usuários já sentem saudade. Mas saiba que é possível reviver o passado via internet.
Para revisitar os games do passado basta acessar o site Retrogames.cc, onde estão disponíveis jogos de ao menos seis consoles — nome dado ao aparelho.
O mundo dos jogos antigos é uma forma de relembrar a infância. Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, Gilberto Sudré, comentarista do quadro CBN e a Tecnologia, explica que não é preciso fazer nenhuma instalação. Ao entrar no site, você escolhe o console. Depois, os jogos aparecerão na sua tela. O site é totalmente gratuito.
"Os consoles que ainda existem no mercado são caros, pelo tempo que são conservados. Mas é possível jogar pela internet. Basta escolher o console e os jogos vão aparecer"
Entrevista | CBN e a Tecnologia - Hora da nostalgia: saiba como jogar videogames antigos via Internet
SAIBA COMO ACESSAR OS JOGOS:
DIVIRTA-SE
O site Retrogames.cc oferece jogos antigos. Na parte superior da tela estão os antigos consoles. Basta clicar ali para chegar aos jogos.
Os jogos disponíveis estão separados em ordem alfabética. Procure o seu preferido.
Agora é hora de voltar no tempo. Você chegou ao jogo escolhido. Para ser redirecionado ao menu, basta clicar no ícone "retrogames", no canto superior esquerdo.