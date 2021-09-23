Hora da nostalgia: saiba como jogar videogames antigos na internet

Os videogames prometem jogos cada vez mais parecidos com a realidade. Os gráficos e personagens se apresentam mais avançados. Porém, a modernidade não fez sumir aquela nostalgia dos antigos jogadores. As plataformas estão, sim, diferentes, com novos recursos, mas a história começou há algumas décadas. Antes do Playstation, por exemplo, vieram o Nintendo e o Atari. Só de ouvir esses nomes, os usuários já sentem saudade. Mas saiba que é possível reviver o passado via internet.