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Futebol Capixaba

Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Matheus Castelo e Braga marcaram os gols do Capa-Preta, no Salvador Costa

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 18:21

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

18 abr 2026 às 18:21
Braga, do Rio Branco
Wagner Chaló/Rio Branco SAF

Em seu pior momento na temporada, o Rio Branco-ES respondeu à pressão e voltou ao G-4 do Grupo 12 do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na tarde deste sábado, o Capa-Preta encerrou uma série de derrotas para o rival Vitória-ES e venceu o clássico, de virada, por 2 a 1. Abuda abriu o placar para o Alvianil, mas Matheus Castelo e Braga garantiram o triunfo do Brancão, no jogo da terceira rodada, disputado no estádio Salvador Costa.


Com a primeira vitória na Série D 2026, o Rio Branco-ES chega aos quatro pontos ganhos e sobe para a terceira colocação do Grupo 12. O Vitória-ES, com a segunda derrota, em três jogos, fica com três pontos e sai da zona de classificação.


A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da quarta rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h (de Brasília), o Vitória-ES recebe o Porto-BA, no estádio Salvador Costa, em Vitória. No domingo, também às 16h, o Rio Branco-ES enfrenta o Real Noroeste, no Kleber Andrade, em Cariacica.


O jogo

Vitória-ES x Rio Branco-ES, pela Série D do Brasileirão 2026
Clara Fafá/Vitória FC

O Vitória-ES saiu na frente logo aos quatro minutos, quando Abuda aproveitou sobra na área após bola levantada e abriu o placar. A resposta do Rio Branco-ES veio pouco depois, aos 13, com Matheus Castelo, que desviou de cabeça após cruzamento de David Lopes. A partir daí, o jogo seguiu equilibrado, com alternância de momentos.


O Vitória-ES assustou em finalização de Carlos Vitor na trave e chegou a pedir pênalti em lance com Maranhão, enquanto o Rio Branco-ES levou perigo em chute de Kaio Cristian defendido por Lucão e em finalização de Ruan da entrada da área. Com intensidade e chances criadas, as equipes foram para o intervalo com o placar igualado.


No segundo tempo, o clássico ficou picotado, com muitas faltas e interrupções. O Vitória-ES começou melhor e criou as principais chances, chegando com perigo em finalizações e pressionando no campo de ataque, enquanto o Rio Branco-ES tinha dificuldades na construção ofensiva. A partida ganhou novo rumo aos 31 minutos, quando Geisandro foi expulso, após receber o segundo cartão amarelo, deixando o time da casa com um jogador a menos.


Mesmo assim, o jogo seguiu equilibrado e com poucas oportunidades claras até os acréscimos. Aos 45, Rafael Vaz cruzou da esquerda, a defesa não conseguiu afastar e Braga apareceu para marcar o gol da virada. Nos minutos finais, o Vitória-ES ainda tentou reagir e levou perigo em cobrança de falta defendida por Andrey, mas o placar foi mantido até o apito final e o Brancão saiu vencedor.

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