Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Em seu pior momento na temporada, o Rio Branco-ES respondeu à pressão e voltou ao G-4 do Grupo 12 do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na tarde deste sábado, o Capa-Preta encerrou uma série de derrotas para o rival Vitória-ES e venceu o clássico, de virada, por 2 a 1. Abuda abriu o placar para o Alvianil, mas Matheus Castelo e Braga garantiram o triunfo do Brancão, no jogo da terceira rodada, disputado no estádio Salvador Costa.





Com a primeira vitória na Série D 2026, o Rio Branco-ES chega aos quatro pontos ganhos e sobe para a terceira colocação do Grupo 12. O Vitória-ES, com a segunda derrota, em três jogos, fica com três pontos e sai da zona de classificação.





A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da quarta rodada do Grupo 12. No sábado, às 16h (de Brasília), o Vitória-ES recebe o Porto-BA, no estádio Salvador Costa, em Vitória. No domingo, também às 16h, o Rio Branco-ES enfrenta o Real Noroeste, no Kleber Andrade, em Cariacica.





O jogo