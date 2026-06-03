Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança

Um dos fatores que impulsionam o crescimento da modalidade é sua acessibilidade. Sem necessidade de mensalidades, equipamentos sofisticados ou espaços específicos, a prática pode ser iniciada com exercícios básicos e adaptações compatíveis com o nível de cada pessoa. Flexão na parede, agachamentos, pranchas isométricas, abdominais e puxadas australianas estão entre os movimentos recomendados para iniciantes.





Segundo Felipe Kutianski, a personalização do treinamento é fundamental para garantir segurança e evolução consistente. “Cada pessoa possui um histórico diferente de condicionamento físico, idade, experiência e limitações. O treino precisa respeitar essas características. Tentar reproduzir o que atletas avançados fazem nas redes sociais é um dos principais fatores de lesão e abandono da prática”, explica o especialista.





Para quem deseja iniciar na modalidade, especialistas recomendam começar de forma gradual. A orientação é escolher um local adequado para os exercícios, estabelecer uma rotina consistente e treinar entre três e cinco vezes por semana. O foco inicial deve estar na execução correta dos movimentos e não no volume ou intensidade excessivos.





Também é importante respeitar os períodos de recuperação. O descanso desempenha papel essencial no desenvolvimento muscular, na adaptação fisiológica e na prevenção de lesões. Para iniciantes, alternar dias de treino e recuperação tende a produzir resultados mais sustentáveis e seguros.





“O descanso não é perda de tempo. É durante a recuperação que o organismo realiza os processos de adaptação e fortalecimento. Muitas vezes, treinar mais não significa evoluir mais. O equilíbrio entre treino, alimentação e recuperação é determinante para os resultados”, destaca.





O interesse por modalidades que unem praticidade, baixo custo e benefícios para a saúde tem impulsionado a procura por exercícios com peso corporal. Nesse cenário, a calistenia se apresenta como uma alternativa democrática, capaz de atender desde pessoas sedentárias até atletas experientes, sempre respeitando os princípios da progressão gradual e da individualidade biológica.





A tendência acompanha um movimento global de valorização da atividade física acessível e da busca por hábitos mais saudáveis, especialmente em ambientes urbanos onde a falta de tempo e os custos podem dificultar a adesão a programas tradicionais de treinamento.