Netflix: função com games deve estrear em 2022 Crédito: Letícia Gonçalves

Netflix planeja oferecer videogames em sua plataforma de streaming de vídeos até 2022, informou a Bloomberg. Os jogos devem aparecer junto a séries e filmes, assim como foi a inserção documentários e especiais de stand-up.

Este seria o primeiro passo da companhia americana fora do universo de TV e cinema. Para isso, a Netflix contratou Mike Verdu, ex-executivo da desenvolvedora de games Electronic Arts e do Facebook, para chefiar o departamento de desenvolvimento de jogos, ainda segundo a Bloomberg.

De acordo com a agência, a empresa não planeja cobrar uma tarifa adicional pelos games.

A Netflix tem buscado novas maneiras de aumentar a sua base de clientes, cujo crescimento ficou abaixo do esperado no primeiro trimestre, adicionando diversos tipos de conteúdos em sua plataforma e apostando em produções originais.