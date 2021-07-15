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Jogos

Netflix planeja oferecer videogames em sua plataforma de streaming

Jogos devem aparecer junto a séries e filmes, assim como foi a inserção documentários e especiais de stand-up

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 20:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2021 às 20:41
Netflix, streaming
Netflix: função com games deve estrear em 2022 Crédito: Letícia Gonçalves
Netflix planeja oferecer videogames em sua plataforma de streaming de vídeos até 2022, informou a Bloomberg. Os jogos devem aparecer junto a séries e filmes, assim como foi a inserção documentários e especiais de stand-up.
Este seria o primeiro passo da companhia americana fora do universo de TV e cinema. Para isso, a Netflix contratou Mike Verdu, ex-executivo da desenvolvedora de games Electronic Arts e do Facebook, para chefiar o departamento de desenvolvimento de jogos, ainda segundo a Bloomberg.

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De acordo com a agência, a empresa não planeja cobrar uma tarifa adicional pelos games.
A Netflix tem buscado novas maneiras de aumentar a sua base de clientes, cujo crescimento ficou abaixo do esperado no primeiro trimestre, adicionando diversos tipos de conteúdos em sua plataforma e apostando em produções originais.
A concorrência no streaming tem se intensificado nos últimos anos, com o surgimento do Disney+ e do HBO Max.

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