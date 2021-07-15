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Delivery

Restaurantes se unem e criam app concorrente para iFood, Rappi e Uber Eats

Outback, Giraffas, Bob's e Rei do Mate se uniram para criar e operar uma plataforma de delivery de comida. Parceria foi aprovada pelo Cade e publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (15)

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 20:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jul 2021 às 20:36
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de delivery.
Delivery de comida Crédito: Rowan Freeman/Unsplash
Restaurantes como Outback, Giraffas, Bob's e Rei do Mate se uniram para criar e operar uma plataforma de delivery de comida. A joint venture, chamada de Quiq, competirá diretamente com os apps de delivery já existentes, como Rappi, iFood e Uber Eats.
A parceria foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sem restrições e publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (15).
Além dos restaurantes citados, também será formada pelas empresas Axionlog Uruguay, BFFC do Brasil Comércio de Alimentos -que opera marcas como Bob's, Pizza Hut, KFC e Yoggi-, CIATC Participações, Holding de Alimentos e Participações, Bramex Comércio e Serviços e 4all Holding BR.

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A proposta foi enviada ao órgão em dezembro do ano passado e, desde então, tem passado por diversos processos de análise do Cade - que incluiu, por exemplo, a consulta às outras plataformas, como Rappi e Uber Eats e até a associação de bares e restaurantes, a Abrasel.
Em documentos anteriores enviados ao órgão, as empresas afirmaram, por meio de seus advogados representantes, que a operação terá efeitos pró-competitivos e que não gera preocupações concorrenciais.
"Além disso, o mercado analisado é pulverizado, as barreiras à entrada são baixas, o negócio é simples do ponto de vista operacional e existe uma grande e crescente demanda por alimentos prontos", afirmaram os advogados em relatório enviado ao Cade.
A parceria para a criação da joint venture não atingirá as operações de venda presencial de cada uma das participantes. Além disso, as empresas continuarão a concorrer de maneira independente em suas atividades originais.

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