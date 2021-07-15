Restaurantes se unem e criam app concorrente para iFood, Rappi e Uber Eats

Delivery de comida Crédito: Rowan Freeman/Unsplash

Restaurantes como Outback, Giraffas, Bob's e Rei do Mate se uniram para criar e operar uma plataforma de delivery de comida. A joint venture, chamada de Quiq, competirá diretamente com os apps de delivery já existentes, como Rappi, iFood e Uber Eats.

A parceria foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sem restrições e publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (15).

Além dos restaurantes citados, também será formada pelas empresas Axionlog Uruguay, BFFC do Brasil Comércio de Alimentos -que opera marcas como Bob's, Pizza Hut, KFC e Yoggi-, CIATC Participações, Holding de Alimentos e Participações, Bramex Comércio e Serviços e 4all Holding BR.

A proposta foi enviada ao órgão em dezembro do ano passado e, desde então, tem passado por diversos processos de análise do Cade - que incluiu, por exemplo, a consulta às outras plataformas, como Rappi e Uber Eats e até a associação de bares e restaurantes, a Abrasel.

Em documentos anteriores enviados ao órgão, as empresas afirmaram, por meio de seus advogados representantes, que a operação terá efeitos pró-competitivos e que não gera preocupações concorrenciais.

"Além disso, o mercado analisado é pulverizado, as barreiras à entrada são baixas, o negócio é simples do ponto de vista operacional e existe uma grande e crescente demanda por alimentos prontos", afirmaram os advogados em relatório enviado ao Cade.