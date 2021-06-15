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Loja sem caixas

Capixaba Zaitt tem planos de chegar a 35 unidades no país em 2021

A startup, fundada em Vitória em 2016, está expandindo seus negócios por meio do modelo de franquias

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 02:00

Públicado em 

15 jun 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Loja da Zaitt em Brasília. Unidade foi inaugurada no dia 11 de junho
Loja da Zaitt em Brasília. Unidade foi inaugurada no dia 11 de junho Crédito: Zaitt/Divulgação
Criada em Vitória, em 2016, por um grupo de amigos da faculdade, a Zaitt - startup de tecnologia que atua no varejo e funciona como loja autônoma - tem nos planos crescer e chegar à marca de 35 unidades no país até o final deste ano. 
A empresa - que opera como um pequeno supermercado e não tem caixas nem funcionários - escolheu como estratégia de expansão a adoção do modelo de franquias. 
No último dia 11, a marca inaugurou uma loja em Brasília, e já tem outras 12 unidades no formato previstas para serem abertas neste ano nas cidades de Rio Claro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Campo Grande, Recife, Maceió, Campinas e São Paulo. O objetivo é chegar aos 35 contratos assinados até o final de 2021.
Por enquanto, a startup não diz quais são as outras localidades potenciais, nem mesmo revela se o Espírito Santo, onde tudo começou, é um candidato a ter mais lojas da rede. Mas pondera que ampliar a atuação em municípios capixabas é uma possibilidade, já que o crescimento do negócio será distribuído por todo o Brasil. 

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De acordo com a Zaitt, ela é a única do segmento com a adoção do sistema de franquias, que teve início em dezembro de 2020, com a abertura da unidade de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. Ainda conforme informações da startup, o faturamento por loja está em R$ 70 mil por mês na maturidade e o valor do investimento é a partir de R$ 180 mil. 
Para o CEO do Grupo Zaitt, a parceria com franqueados vai contribuir para que as lojas autônomas ganhem capilaridade pelo país. Ele acrescenta que o processo de implementação das unidades, que têm entre 15 e 40 metros quadrados, é feito de forma conjunta entre as partes.  "Levamos a eles todo o auxílio necessário e expertise sobre o negócio para que possamos ter o melhor resultado final.”

COMO FUNCIONAM AS LOJAS

As lojas autônomas são estabelecimentos em que o cliente não precisa passar pelo caixa para adquirir os produtos. Toda a jornada, desde a entrada, é feita com a leitura de QR Code no aplicativo da loja e é a própria pessoa que finaliza a compra, também pelo app.
Além das franquias, a Zaitt conta com três unidades próprias na capital paulista e uma em Vitória. A startup foi adquirida em 2020 pela Sapore, empresa de refeições coletivas, mas tem atuação independente.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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