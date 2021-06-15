Capixaba Zaitt tem planos de chegar a 35 unidades no país em 2021

Loja da Zaitt em Brasília. Unidade foi inaugurada no dia 11 de junho Crédito: Zaitt/Divulgação

Criada em Vitória, em 2016, por um grupo de amigos da faculdade, a Zaitt - startup de tecnologia que atua no varejo e funciona como loja autônoma - tem nos planos crescer e chegar à marca de 35 unidades no país até o final deste ano.

A empresa - que opera como um pequeno supermercado e não tem caixas nem funcionários - escolheu como estratégia de expansão a adoção do modelo de franquias.

No último dia 11, a marca inaugurou uma loja em Brasília, e já tem outras 12 unidades no formato previstas para serem abertas neste ano nas cidades de Rio Claro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Campo Grande, Recife, Maceió, Campinas e São Paulo. O objetivo é chegar aos 35 contratos assinados até o final de 2021.

Por enquanto, a startup não diz quais são as outras localidades potenciais, nem mesmo revela se o Espírito Santo, onde tudo começou, é um candidato a ter mais lojas da rede. Mas pondera que ampliar a atuação em municípios capixabas é uma possibilidade, já que o crescimento do negócio será distribuído por todo o Brasil.

De acordo com a Zaitt, ela é a única do segmento com a adoção do sistema de franquias, que teve início em dezembro de 2020, com a abertura da unidade de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. Ainda conforme informações da startup, o faturamento por loja está em R$ 70 mil por mês na maturidade e o valor do investimento é a partir de R$ 180 mil.

Para o CEO do Grupo Zaitt, a parceria com franqueados vai contribuir para que as lojas autônomas ganhem capilaridade pelo país. Ele acrescenta que o processo de implementação das unidades, que têm entre 15 e 40 metros quadrados, é feito de forma conjunta entre as partes. "Levamos a eles todo o auxílio necessário e expertise sobre o negócio para que possamos ter o melhor resultado final.”

COMO FUNCIONAM AS LOJAS