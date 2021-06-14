Buaiz Alimentos investe R$ 5 milhões e planeja expandir operações no ES

Produção de trigo na fábrica da Buaiz Alimentos Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

No ano em que completa oito décadas no mercado, a capixaba Buaiz Alimentos - que atua com a fabricação de farinha trigo, café e mistura para bolos - faz investimentos de R$ 5 milhões e planeja expandir as operações.

A empresa implementa em 2021 diferentes projetos como a adoção de novos sistemas e tecnologias, a modernização de estruturas, a reforma de silos e a compra de um terreno em São Torquato, em Vila Velha. O objetivo é tornar a indústria mais eficiente e produtiva e estar preparada para futuras expansões.

Segundo a companhia, foi adquirido um terreno de 3 mil metros quadrados - onde funcionava a Technip em Vila Velha, localizado próximo ao centro de distribuição de São Torquato. A ideia é ampliar em média 30% da capacidade de armazenagem, além de ser um local para abrigar novos negócios.

Atualmente, somando o centro de distribuição e o novo espaço, a Buaiz Alimentos tem capacidade para armazenar 4.500 toneladas de produtos.

Para a diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, a compra do terreno está inserida em um projeto mais amplo, com ações de médio e longo prazo, mas também em uma operação já iniciada que busca implementar melhorias em toda a operação logística da empresa.

Eduarda Buaiz é diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos Crédito: Caca Lima/Divulgação

"O crescimento sustentável da Buaiz Alimentos segue ancorado em um planejamento de longo prazo, que permitirá a implantação de novos projetos, com foco na conquista de diferentes mercados e frentes de trabalho" Eduarda Buaiz - Diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos

PROJETOS E INOVAÇÃO

De acordo com a empresária, entre os projetos desenvolvidos estão soluções como a roteirização automática das entregas, o que permite que um sistema de geolocalização e construído com ferramentas de TI integre todas as etapas – da separação da carga à rota – reduzindo custos e garantindo mais eficiência e agilidade.

Outra ação com foco na modernização da estrutura de suas unidades é a restauração, reforma e revitalização dos silos para armazenamento da farinha de trigo, localizados no centro de Vitória. Uma empresa especializada em manutenção de silos foi contratada e nos próximos três meses vai estar à frente do projeto.

A reforma dos silos também será inserida no contexto de revitalização do centro de Vitória, já que a ideia é aproveitar a restauração e fazer intervenções artísticas na estrutura vertical, contribuindo com impacto visual do espaço urbano.

Portaria da fábrica de misturas para bolos da Buaiz Alimentos Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

Para manter a empresa sólida no mercado ao longo de 80 anos, Eduarda Buaiz reforça ser preciso estar em constante avaliação do mercado e nunca abrir mão de investimentos em inovação.

Ela cita que um dos aportes que a companhia está realizando, e que está em fase de implementação, é uma solução desenvolvida por uma startup capixaba, a Tractian, que garante o monitoramento de máquinas no moinho, em tempo real, com foco na manutenção preditiva.

Ela explica que o dispositivo traz mais confiabilidade ao processo, agilizando a análise de informações e evitando paradas na produção, o que impacta positivamente a produtividade.

"Nossos investimentos em tecnologia são permanentes e buscam inserir, cada vez mais, a Buaiz Alimentos dentro da indústria 4.0. O uso dessa solução capixaba reforça também nossa parceria com fornecedores locais, e a experiência tem sido bastante positiva" Eduarda Buaiz - Diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos

INTERVENÇÕES NA ÁREA INDUSTRIAL

Na área industrial, a Buaiz Alimentos está adquirindo um novo equipamento na linha de sacaria para paletização dos produtos de pré-massa, o que tornará o processo mais eficiente e ágil.

Outra iniciativa que começa neste ano é a construção de um refeitório para os profissionais que atuam na planta 1, no centro de Vitória.

O novo espaço será construído em um mezanino onde atualmente está o pátio de envaze. O projeto prevê ainda uma nova área de envaze e um centro de operações, cujas obras devem ser iniciadas em 2022.

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