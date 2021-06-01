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Negócios

Laboratórios Pretti e Bioclínico são vendidos por R$ 315 milhões

Grupo Fleury, com sede em São Paulo e que atua há quase um século no segmento de saúde, adquiriu 100% dos laboratórios capixabas

Públicado em 

01 jun 2021 às 20:29
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Matriz do Laboratório Pretti
Matriz do Laboratório Pretti Crédito: Divulgação/Laboratório Pretti
O Grupo Fleury, empresa de saúde brasileira fundada em São Paulo e que está no mercado há quase um século, comprou dois laboratórios capixabas. A companhia adquiriu 100% do Laboratório Pretti e do Laboratório Bioclínico, em uma transação de mais de R$ 315 milhões.
O anúncio foi feito nesta terça-feira por meio de fato relevante. No documento, o grupo informa que pagou R$ 193,1 milhões para assumir o Pretti e desembolsou R$ 122 milhões pelo total de cotas do Laboratório Bioclínico.
Com as operações, o Fleury entra no mercado capixaba e, segundo a própria companhia, expande a sua capilaridade nacional, ampliando a oferta de serviços na região Sudeste do país.
“Esses movimentos reforçam, sobretudo, a estratégia de aceleração de crescimento, com expansão de serviços e presença do Grupo Fleury na cadeia de saúde, bem como com o contínuo fortalecimento no mercado de medicina diagnóstica”, diz trecho do documento enviado ao mercado.
Com as duas aquisições, a companhia de saúde supera o patamar de R$ 1 bilhão investidos em aquisições nos últimos cinco anos, período em que comprou 12 empresas. Juntas elas somam mais de 125 unidades de atendimento e mais de R$ 500 milhões em receitas anuais.

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PRETTI

Com mais de 55 anos de experiência, o Laboratório Pretti atua em análises clínicas por meio de 25 unidades de atendimento na Grande Vitória. A receita bruta auditada do Pretti, para o período encerrado em 31 de dezembro de 2020, atingiu R$ 53,6 milhões conforme informações do fato relevante.

BIOCLÍNICO

O Laboratório Bioclínico é um tradicional laboratório de análises clínicas que atua na Grande Vitória por meio de 15 unidades de atendimento. Está no mercado há 33 anos e registrou uma receita bruta auditada, para o período encerrado em 31 de dezembro de 2020, de R$ 42 milhões.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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