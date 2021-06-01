Laboratórios Pretti e Bioclínico são vendidos por R$ 315 milhões

Matriz do Laboratório Pretti Crédito: Divulgação/Laboratório Pretti

O Grupo Fleury, empresa de saúde brasileira fundada em São Paulo e que está no mercado há quase um século, comprou dois laboratórios capixabas. A companhia adquiriu 100% do Laboratório Pretti e do Laboratório Bioclínico, em uma transação de mais de R$ 315 milhões.

O anúncio foi feito nesta terça-feira por meio de fato relevante. No documento, o grupo informa que pagou R$ 193,1 milhões para assumir o Pretti e desembolsou R$ 122 milhões pelo total de cotas do Laboratório Bioclínico.

Com as operações, o Fleury entra no mercado capixaba e, segundo a própria companhia, expande a sua capilaridade nacional, ampliando a oferta de serviços na região Sudeste do país.

“Esses movimentos reforçam, sobretudo, a estratégia de aceleração de crescimento, com expansão de serviços e presença do Grupo Fleury na cadeia de saúde, bem como com o contínuo fortalecimento no mercado de medicina diagnóstica”, diz trecho do documento enviado ao mercado.

Com as duas aquisições, a companhia de saúde supera o patamar de R$ 1 bilhão investidos em aquisições nos últimos cinco anos, período em que comprou 12 empresas. Juntas elas somam mais de 125 unidades de atendimento e mais de R$ 500 milhões em receitas anuais.

PRETTI

Com mais de 55 anos de experiência, o Laboratório Pretti atua em análises clínicas por meio de 25 unidades de atendimento na Grande Vitória. A receita bruta auditada do Pretti, para o período encerrado em 31 de dezembro de 2020, atingiu R$ 53,6 milhões conforme informações do fato relevante.

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