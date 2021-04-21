Operadora de saúde do ES vai expandir e investir R$ 30 milhões em 2021

Paciente da terceira idade durante consulta médica Crédito: Jcomp/Freepik

A operadora de saúde capixaba MedSênior, que atende exclusivamente clientes da terceira idade, está expandindo seus negócios e irá passar a atuar em dois novos Estados: Rio de Janeiro e Bahia. Até o final deste ano, a companhia planeja investir cerca de R$ 30 milhões nas novas operações.

Com o plano de expansão, a empresa - no mercado desde 2010 e com mais de 60 mil clientes - passa a estar presente em sete entes da federação: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Brasília, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia.

O fundador da MedSênior, Maely Coelho, conversou com a coluna e disse que a chegada da operadora de saúde ao Rio de Janeiro vai acontecer nos próximos 90 dias. Segundo ele, serão abertas cinco unidades, sendo quatro na capital - Copacabana, Tijuca, Centro e Barra - e uma em Niterói. Os investimentos são da ordem de R$ 17 milhões.

Já na Bahia, a previsão é que o início da operação aconteça a partir do segundo semestre deste ano, quando serão inauguradas de duas a três unidades em Salvador, com investimentos que ultrapassam R$ 10 milhões.

Para o empresário, há um grande potencial em mercados que atendam o público mais maduro, uma vez que a população brasileira está passando por forte um processo de envelhecimento. Para se ter uma ideia, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, em 2050, o Brasil terá 30% de sua população com idade acima dos 60 anos.

Acreditando nas oportunidades, Maely Coelho tem uma meta ambiciosa para os próximos anos: alcançar 1 milhão de vidas até 2030, ou seja, ampliar a atual carteira de clientes em mais de 16 vezes. Ele afirma que, ainda em 2021, a empresa prevê saltar dos 60 mil clientes para 100 mil.

Maely Coelho, presidente da MedSênior, espera alcançar a marca de 1 milhão de clientes até 2030 Crédito: Cacá Lima/MedSênior Divulgação

"A pandemia da Covid-19 acabou atrapalhando um pouco as previsões que fizemos inicialmente, mas acreditamos que ainda neste ano vamos chegar aos 10% dessa marca de 1 milhão" Maely Coelho - Presidente da MedSênior

O fundador do plano MedSênior afirma que para atingir esse objetivo a empresa conta com os próprios clientes. Ele diz que como os serviços prestados oferecem uma assistência de qualidade, os clientes acabam indicando e fazendo a propaganda para familiares e amigos. De acordo com ele, 84% da venda acontece a partir de indicações dos atuais usuários da operadora de saúde.

"Cuidamos do nosso cliente desde a porta de entrada. Ele se sente acolhido quando entra em uma de nossas unidades e é exatamente isso o que queremos oferecer a um número cada vez maior de idosos brasileiros. O nosso trabalho com a medicina preventiva também é muito valorizado pelos usuários", enfatizou Coelho ao citar que a MedSênior é hoje a única operadora do país com foco exclusivo na terceira idade e que tem uma rede credenciada de quase 50 hospitais.

Fachada do pronto-socorro 24 horas da MedSênior. Unidade foi inaugurada nesta semana em Belo Horizonte, Minas Gerais Crédito: André Castro/MedSênior Divulgação

CRESCIMENTO E VERTICALIZAÇÃO

Nos últimos anos, o plano de saúde MedSênior, com 1.300 funcionários, tem apostado na verticalização dos serviços, ou seja, realizado investimentos em hospitais, laboratórios e outros serviços na área de modo a reforçar a sua rede própria de assistência ao beneficiário. Nesta semana, por exemplo, a operadora capixaba colocou duas novas unidades em funcionamento.

A operadora inaugurou um pronto-socorro 24 horas em Belo Horizonte, Minas Gerais, com capacidade para 1.200 consultas por mês, e um centro de diagnóstico em Vila Velha, no Estado.