Empresa sul-coreana vai produzir motores para termelétricas da Imetame

Vista aérea da UTE Prosperidade I, em Camaçari, na Bahia. Novas termelétricas da Imetame - Prosperidade II e III - serão construídas nessa mesma área Crédito: Imetame Energia/Divulgação

A capixaba Imetame Energia, com sede em Aracruz , fechou contrato com a Hyundai para o fornecimento de equipamentos que serão instalados em dois grandes projetos da empresa na Bahia: as Usinas Termelétricas (UTE) Prosperidade II e III.

As novas plantas vão ficar na mesma área onde hoje já opera a UTE Prosperidade I, em Camaçari, que gera energia elétrica através de gás natural, com capacidade de 28 megawatts por hora (MW/h).

Essa planta possui linha de transmissão e subestações para entrega da energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), e o complexo fica próximo aos poços de gás da Imetame no Recôncavo Baiano.

A multinacional sul-coreana vai fornecer 11 motores geradores de energia, que estão previstos para serem entregues até fevereiro de 2022. A parceria entre as empresas foi consolidada nesta sexta-feira (16), após o processo de concorrência para a aquisição dos produtos ser finalizado e ter a Hyundai como vencedora.

De acordo com o Diretor Operacional da Imetame Energia, Giuliano Favalessa, a previsão é que o início da operação das novas termelétricas aconteça no segundo semestre do ano que vem, permitindo que a capacidade de geração de energia do complexo seja quadruplicada na comparação com a atual, ou seja, poderão ser gerados 115 MW.

"Temos a grande meta de iniciar a produção de energia das novas plantas no início do segundo semestre de 2022, e a nossa parceria firmada com a Hyundai é um marco muito importante para tornarmos este sonho realidade" Giuliano Favalessa - Diretor Operacional da Imetame Energia

O contrato firmado para a produção dos motores foi visto com muito entusiasmo pela multinacional. Para o Diretor Regional da América Latina da Hyundai, Eliseu Ko (Sang Hun), a parceria vai contribuir para gerar oportunidades para as duas empresas. Ele reforçou ainda que o acordo é um marco para a Hyundai, uma vez que é o primeiro projeto de produção de motores a gás natural desse porte no Brasil.