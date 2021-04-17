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Infraestrutura energética

Empresa sul-coreana vai produzir motores para termelétricas da Imetame

A multinacional Hyundai vai fornecer motores geradores de energia para projetos que a capixaba Imetame têm em Camaçari,  na Bahia

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

17 abr 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Vista aérea da UTE Prosperidade I, em Camaçari, na Bahia. Novas termelétricas da Imetame - Prosperidade II e III - serão construídas nessa mesma área
Vista aérea da UTE Prosperidade I, em Camaçari, na Bahia. Novas termelétricas da Imetame - Prosperidade II e III - serão construídas nessa mesma área Crédito: Imetame Energia/Divulgação
A capixaba Imetame Energia, com sede em Aracruz, fechou contrato com a Hyundai para o fornecimento de equipamentos que serão instalados em dois grandes projetos da empresa na Bahia: as Usinas Termelétricas (UTE) Prosperidade II e III.
As novas plantas vão ficar na mesma área onde hoje já opera a UTE Prosperidade I, em Camaçari, que gera energia elétrica através de gás natural, com capacidade de 28 megawatts por hora (MW/h).
Essa planta possui linha de transmissão e subestações para entrega da energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), e o  complexo fica próximo aos poços de gás da Imetame no Recôncavo Baiano.
A multinacional sul-coreana vai fornecer 11 motores geradores de energia, que estão previstos para serem entregues até fevereiro de 2022. A parceria entre as empresas foi consolidada nesta sexta-feira (16), após o processo de concorrência para a aquisição dos produtos ser finalizado e ter a Hyundai como vencedora.

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De acordo com o Diretor Operacional da Imetame Energia, Giuliano Favalessa, a previsão é que o início da operação das novas termelétricas aconteça no segundo semestre do ano que vem, permitindo que a capacidade de geração de energia do complexo seja quadruplicada na comparação com a atual, ou seja, poderão ser gerados 115 MW. 
"Temos a grande meta de iniciar a produção de energia das novas plantas no início do segundo semestre de 2022, e a nossa parceria firmada com a Hyundai é um marco muito importante para tornarmos este sonho realidade"
Giuliano Favalessa - Diretor Operacional da Imetame Energia
O contrato firmado para a produção dos motores foi visto com muito entusiasmo pela multinacional. Para o  Diretor Regional da América Latina da Hyundai, Eliseu Ko (Sang Hun), a parceria vai contribuir para gerar oportunidades para as duas empresas. Ele reforçou ainda que o acordo é um marco para a Hyundai, uma vez que é o primeiro projeto de produção de motores a gás natural desse porte no Brasil.
A expansão no complexo de Camaçari vai demandar investimentos da ordem de R$ 285 milhões, sendo cerca de R$ 180 milhões na UTE Prosperidade III, que será a primeira usina térmica "carbono neutro" do país. Ela contará com um plano de compensação de suas emissões de carbono, envolvendo a aquisição de créditos de carbono, reflorestamento e melhoria da eficiência operacional.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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