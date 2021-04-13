Com investimentos de R$ 120 milhões, TVV quer movimentar mais cargas

Isso. Ano passado o volume foi muito bom porque a China construiu um aeroporto grande lá e uns fornecedores daqui ganharam a obra. Ou seja, obras de infraestrutura são muito positivas para o nosso negócio e a gente espera que com isso [medidas previstas] esses volumes fiquem aquecidos. O câmbio na casa dos R$ 5,7 é horrível para quem quer viajar, mas para o cara que está fazendo exportação de produtos do Brasil é uma maravilhava, ele é favorecido, está ganhando muito dinheiro. Tem uma série de prós e contras. E no café os EUA reabrindo bar, restaurante, coffee shop, Starbucks, o consumo de café aumenta. Então, ano passado tinha café disponível porque a safra foi boa e o consumo foi bom. Este ano tem ainda café e se o consumo aumentar e com o câmbio, acho que é um mercado que vai continuar aquecido. Eles acabaram de divulgar recentemente que no início de 2021 foi um dos recordes de exportação de café, uma marca histórica. O mercado continua aquecido e o consumo está aumentando porque está abrindo lá loja, café, etc etc... Na minha visão, isso tende a possibilitar um ano positivo nesse sentido caso essas condições permaneçam.