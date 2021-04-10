Pedido de recuperação judicial da Samarco não vai impactar operações

Planta de pelotização da Samarco, em Ubu, em Anchieta Crédito: Jefferson Rocio

Ao levar as discussões e negociações para a Justiça, a mineradora tem o objetivo de preservar o seu caixa, honrar compromissos e manter as suas atividades em curso.

A decisão acontece em um momento em que credores no Brasil e nos Estados Unidos pedem a execução de promissórias contra a Samarco , que somadas estão na casa dos bilhões de reais. Ou seja, caso a companhia tenha que efetuar esse pagamento praticamente de uma vez, ela poderia vir a comprometer a sua sustentabilidade financeira.

Portanto, levar a negociação para a esfera judicial contribui para que a mineradora siga com o seu planejamento de retomada gradual das operações, assegure os empregos e a geração de renda, mantenha em dia seus compromissos com funcionários e fornecedores e garanta divisas de exportação.

"Para a Samarco não ter que ficar com a conta sendo bloqueada e respondendo um a um, ela optou por assinar a recuperação judicial, e aí todo mundo recebe no prazo que a Justiça definir. Isso vai acontecer acompanhado de um plano, possibilitando que a empresa se organize. Esse pedido foi muito mais uma jogada contábil. É uma resposta a esse movimento dos fundos que resolveram de uma hora para outra realizar os ganhos", analisou um especialista na área.

Outra fonte contou à coluna que conversou com um representante do alto escalão da mineradora e que ele assegurou que não há risco de fechamento da planta capixaba, nem previsão de demissões. Assim como reforçou que a recuperação judicial não deve ser encarada como indicativo de uma possível falência.

"É uma estratégia jurídica que faz todo o sentido para melhorar as negociações com credores externos, os chamados abutres. É um escudo, uma blindagem, que coloca a Samarco numa posição melhor de negociar. Nem de longe é quebra" Fonte da coluna - Preferiu não se identificar

Para um analista do mercado, além de trazer mais proteção para o processo, a decisão pelo pedido de recuperação judicial pode fazer com que outros movimentos aconteçam internamente entre as companhias controladoras da Samarco, a Vale e a BHP Billiton, como a venda da participação da BHP para a Vale.

Essa fonte considera que há um empenho por parte da Vale em viabilizar a ferrovia EF-118, ligando Cariacica a Anchieta, e que esse investimento é um sinal de que ela está com um olhar de futuro.

"Assim, a Vale tem mais opções de integrar as plantas de Tubarão e de Ubu. Ela cria mais possibilidades na movimentação dos seus produtos. E aí, nesse caso, faria mais sentido a BHP não fazer parte do negócio", opinou.

Linhares: Foz do Rio Doce poluída pela lama que veio da barragem da Samarco, Crédito: Fernando Madeira

RETOMADA DA OPERAÇÃO ACONTECEU EM DEZEMBRO

O pedido de recuperação judicial da Samarco acontece menos de quatro meses depois de a mineradora retomar parcialmente as suas operações em Anchieta . Ela ficou com as atividades suspensas por cinco anos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em novembro de 2015. O acontecimento foi uma das maiores tragédias socioambientais do país.

Além dos graves reflexos para o meio ambiente e na vida de comunidades que viviam ou ganhavam o seu sustento a partir da Bacia do Rio Doce, o rompimento da barragem e a consequente paralisação da unidade de Ubu praticamente fizeram parar a economia do Sul capixaba, especialmente a da cidade de Anchieta, e tiveram elevado impacto para o Estado, que viu a sua produção industrial ser muito afetada.

À época, o peso da Samarco no PIB do Espírito Santo era superior a 5%. Agora, a partir da retomada gradual das atividades, com uma capacidade de 26% de produção de pelotas, a participação na economia do Estado é da ordem de 1,6%. Por mais que o valor tenha sofrido uma queda significativa, ele continua sendo importante para a geração de riqueza e oportunidades no Estado.

Por isso, a notícia e os possíveis desdobramentos do pedido de recuperação judicial geraram grande inquietação e preocupação. Trabalhadores, fornecedores, autoridades e até mesmo especialistas foram surpreendidos com a decisão da Samarco e ficaram receosos, em um primeiro momento, com o futuro da empresa.