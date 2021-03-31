Oxford vai ampliar produção e investir R$ 43 milhões em fábrica no ES

Fábrica da Oxford em São Mateus: produção de louças passará de 16 milhões para 38 milhões de peças ao ano Crédito: Oxford/Divulgação

Otimista com o ano de 2021, a Oxford - que tem fábricas no Espírito Santo e em Santa Catarina - espera ver suas vendas crescerem 14% neste ano. Para atender ao aumento da demanda, a companhia aposta na ampliação da sua capacidade fabril, no lançamento de 250 produtos, na entrada no segmento de panelas de aço e em investimentos totais que superam R$ 50 milhões.

Somente para a unidade capixaba, a companhia vai investir neste ano cerca de R$ 43 milhões na expansão da planta de São Mateus . O projeto foi orçado em R$ 62 milhões, mas 30% dos recursos já foram aplicados na construção, ou seja, os 70% restantes vão ser realizados ao longo dos próximos meses.

Com as obras, a unidade será ampliada dos atuais 15 mil metros quadrados de área construída para 40 mil m², o que vai permitir mais que dobrar a produção de louças, passando de 16 milhões para 38 milhões de peças ao ano.

A expansão da planta industrial - que tem a operação da nova fase programada para julho - vai criar mais 470 postos de trabalho, fazendo com que a unidade do Norte do Espírito Santo empregue 1.000 funcionários. A empresa catarinense opera em São Mateus desde julho de 2016.

Já para as plantas de São Bento do Sul e Pomerode, ambas em Santa Catarina, serão investidos R$ 10 milhões em tecnologias, processos e melhorias de ambiente das unidades.

Oxford vai lançar 250 produtos entre panelas de aço e porcelanas de mesa Crédito: Rafael Ribeiro/Oxford Divulgação

MAIS PEÇAS E FATURAMENTO MAIOR EM 2021

A projeção de crescimento para este ano, de 14%, é bem similar à registrada pelo grupo em 2020, quando a alta nas vendas foi de 15% e o faturamento chegou a R$ 477 milhões.

A empresa afirma que mesmo em meio ao cenário de pandemia "a Oxford conseguiu superar as dificuldades iniciais e viu o mercado reagir de forma bastante positiva", com a forte procura por porcelanas de mesa, cristais e acessórios para cozinha.

De acordo com a companhia, no ano passado, foram fabricadas 72 milhões de peças de louças e cristais nas três unidades da Oxford. Em 2021, o previsto é produzir 85 milhões de itens.

Para o diretor-superintendente da Oxford, Irineu Weihermann, a oferta maior de produtos ao mercado e a nova necessidade dos consumidores em investir no lar e na qualidade de vida se transformaram em negócios promissores.