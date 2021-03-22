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Investimento de R$ 130 milhões

Nova fábrica de papel do ES vai atingir capacidade plena até junho

Suzano esperava alcançar essa capacidade total até o final de 2021, mas data deve ser antecipada para o primeiro semestre na unidade de Cachoeiro de Itapemirim, que poderá produzir até 1 milhão de rolos de papel higiênico por dia.

Publicado em 22 de Março de 2021 às 08:35

Públicado em 

22 mar 2021 às 08:35
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Linha de produção da fábrica de papel higiênico da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim
Fábrica de papel higiênico da Suzano, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Suzano/Divulgação
Operando desde fevereiro deste ano, a Suzano inaugura oficialmente nesta segunda-feira (21) sua fábrica de papel higiênico no Espírito Santo. A unidade de Cachoeiro de Itapemirim está sendo apresentada em uma cerimônia virtual nesta manhã, com a participação de executivos da empresa e do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), entre outras autoridades e convidados. 
A indústria recebeu investimentos de R$ 130 milhões, resultado de créditos de ICMS, e tem a capacidade de produzir 30 mil toneladas por ano de papéis higiênicos, o volume é equivalente a 15 mil fardos/dia ou a 1 milhão de rolos por dia. Inicialmente, a  empresa esperava alcançar essa capacidade total até o final de 2021, mas a data deve ser antecipada para o primeiro semestre.
De acordo com a Suzano, a plena capacidade produtiva é prevista para acontecer até o mês de junho. O novo cronograma é resultado do bom desempenho que a indústria vem alcançando desde que começou a operar. Nas duas primeiras semanas de março, por exemplo, a unidade produziu mais do que o planejado para o mês inteiro.
Diante desse ritmo, a expectativa é que em abril a planta do Sul capixaba produza 300 mil fardos, o que está próximo da capacidade total, de cerca de 450 mil fardos por mês. 
Fábrica de papel higiênico da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim
Linha de produção da fábrica de papel higiênico da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Suzano/Divulgação
Na avaliação da empresa, o bom resultado da produção está relacionado ao elevado nível de automatização da fábrica e à capacidade técnica da equipe selecionada, que passou por treinamento especializado. Cerca de 80 trabalhadores fazem parte da equipe.
Os profissionais contratados tiveram curso desenvolvido pelo Senai Cachoeiro de Itapemirim para atender as necessidades da empresa. Além disso, se qualificaram na unidade Mucuri (BA), onde a Suzano tem uma fábrica que já produz papel higiênico e utiliza equipamentos semelhantes aos operados em Cachoeiro. 
A indústria no Sul capixaba é a segunda da companhia no Estado. A Suzano já conta com uma planta de produção de celulose em Aracruz, no Norte do ES. 

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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