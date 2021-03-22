Nova fábrica de papel do ES vai atingir capacidade plena até junho

Fábrica de papel higiênico da Suzano, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Suzano/Divulgação

A indústria recebeu investimentos de R$ 130 milhões, resultado de créditos de ICMS, e tem a capacidade de produzir 30 mil toneladas por ano de papéis higiênicos, o volume é equivalente a 15 mil fardos/dia ou a 1 milhão de rolos por dia. Inicialmente, a empresa esperava alcançar essa capacidade total até o final de 2021, mas a data deve ser antecipada para o primeiro semestre.

De acordo com a Suzano , a plena capacidade produtiva é prevista para acontecer até o mês de junho. O novo cronograma é resultado do bom desempenho que a indústria vem alcançando desde que começou a operar. Nas duas primeiras semanas de março, por exemplo, a unidade produziu mais do que o planejado para o mês inteiro.

Diante desse ritmo, a expectativa é que em abril a planta do Sul capixaba produza 300 mil fardos, o que está próximo da capacidade total, de cerca de 450 mil fardos por mês.

Linha de produção da fábrica de papel higiênico da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Suzano/Divulgação

Na avaliação da empresa, o bom resultado da produção está relacionado ao elevado nível de automatização da fábrica e à capacidade técnica da equipe selecionada, que passou por treinamento especializado. Cerca de 80 trabalhadores fazem parte da equipe.

Os profissionais contratados tiveram curso desenvolvido pelo Senai Cachoeiro de Itapemirim para atender as necessidades da empresa. Além disso, se qualificaram na unidade Mucuri (BA), onde a Suzano tem uma fábrica que já produz papel higiênico e utiliza equipamentos semelhantes aos operados em Cachoeiro.