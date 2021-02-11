Suzano inicia operação de fábrica no Sul do ES e vai abrir mais 94 vagas

Fábrica de papel da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Suzano/Divulgação

Suzano anunciou nesta quinta-feira (11) que iniciou a operação da nova fábrica do grupo, localizada em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . A unidade recebeu R$ 130 milhões em investimentos e terá capacidade para produzir 30 mil toneladas por ano de papéis higiênicos, o que equivale a 15 mil fardos e a 1 milhão de rolos por dia. Essa é 11ª fábrica da empresa, a segunda em solo capixaba, que já conta com uma planta de produção de celulose da marca em Aracruz

Segundo a Suzano, a unidade vai gerar 170 empregos diretos quando estiver operando em plena capacidade. Até o momento, um time de 76 profissionais já se tornou parte da equipe própria da companhia, sendo que a maioria já passou por treinamento no Senai de Cachoeiro.

As outras 94 vagas devem ser preenchidas até o final do ano. Segundo a empresa, a medida que forem abertas as chances serão divulgadas no site de contratações da companhia . A mão de obra local deve responder por 65% do total dos empregados.

Além dos empregos próprios, a nova fábrica deve movimentar uma cadeia de negócios e representar oportunidade para empresas da região que atuam em atividades como fornecimento de alimentação, transporte, segurança, higiene e limpeza, entre outros serviços. Já foram contratadas quatro empresas para atuarem diretamente em atividades de rotina, além de outras que atuam no fornecimento de transporte de insumos e materiais na região de Cachoeiro.

A expectativa é de que até o final de 2021 a unidade da Suzano em Cachoeiro de Itapemirim esteja operando a plena capacidade. A unidade faz parte de um pacote de investimentos anunciado pela empresa em dezembro de 2019, fruto de créditos de ICMS.

INOVAÇÃO

Segundo a companhia, a planta conta com equipamentos de última geração que utilizam recursos da indústria 4.0 e unem inovação e sustentabilidade. A matéria-prima que abastece a produção virá da unidade da Suzano localizada em Mucuri, no Sul da Bahia

“Todos os controles são automatizados, integrando informações dos equipamentos e do processo, com foco em segurança, eficiência operacional e qualidade”, explica Vander Rios, gerente industrial da Suzano Cachoeiro de Itapemirim.

Linha de produção de papel tissue na unidade Mucuri da Suzano Papel e Celulose Crédito: Ricardo Teles/Suzano

A produção em Cachoeiro foi iniciada com o papel higiênico Mimmo folha dupla. Também serão produzidos na nova unidade o Mimmo folha tripla, uma novidade no mercado, e o Max Pure folha dupla.

De acordo com a empresa, o papel Mimmo foi apontado em pesquisa da Nielsen como líder de mercado em folha dupla no varejo do Espírito Santo em 2020, com uma fatia de 28% de participação.