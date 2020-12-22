Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aços laminados

Siderúrgica vai investir US$ 50 milhões em Cariacica e gerar 110 empregos

Grupo mexicano Simec, que comprou a fábrica da ArcelorMittal Cariacica em 2018, vai ampliar e modernizar a planta, aumentando a capacidade de produção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 19:59

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 19:59

Fábrica da Simec em Cariacica receberá investimentos
Fábrica da Simec em Cariacica receberá investimentos Crédito: Simec/Divulgação
A siderúrgica Simec vai investir US$ 50 milhões na ampliação e modernização da fábrica localizada em Cariacica, no Espírito Santo.  O anúncio foi feito nesta terça-feira (22) em reunião com o governador do Estado, Renato Casagrande. O investimento corresponde a cerca de R$ 258 milhões na cotação atual do dólar. 
A estimativa é de que sejam criados aproximadamente 110 empregos com a ampliação, sendo 30 diretos e 80 indiretos. O Grupo Simec, de origem mexicana, opera no Estado desde 2018, quando comprou as operações da ArcelorMittal Cariacica. A empresa conta com uma área de mais de 1,2 milhões de metros quadrados e atende indústrias de transformação, automotiva, energia e construção mecânica de todas as regiões do Brasil.

Veja Também

Neoenergia vai investir R$ 2 bi em linha de transmissão de energia no ES

ES lança plano de R$ 32 bi em investimentos que cria 100 mil empregos

Segundo o governo, entre os investimentos previstos estão a ampliação da usina com o aumento da produção de 600 a 800 mil toneladas por ano; instalação de forno de desgaseificação para eficiência e tratamento dos gases; máquina de lingotamento automática; alinhamento do sistema do laminador existente (modernização); e produção de 120 mil toneladas de billet para parada de laminação.
De acordo com o CEO Brasil do Grupo Simec, Jaime Moncada Ramos, a empresa vem consolidando seus negócios no país e o investimento em Cariacica vai elevar a capacidade de produção do conglomerado no Brasil.
Serão investidos US$ 50 milhões na ampliação da Aciaria e modernização da laminação. Aumentando assim, a capacidade produtiva anual do grupo no país para 1,3 milhão de toneladas de aço bruto, na forma de tarugos e 1,05 mil toneladas de produtos laminados (barras, vergalhões, perfis leves, médios, pesados, aços especiais e fio máquina), atendendo todo o mercado brasileiro, disse.

Veja Também

Obras da Eco101 devem abrir 2 mil empregos no ES em 2021

Sine seleciona para 1.260 empregos em obras de saneamento em Cariacica

Na reunião, o governador Casagrande destacou a organização do Estado e disse que o Espírito Santo, mesmo tendo enfrentado um ano difícil em 2020, vem sendo um "porto seguro para investidores".
"Essa ampliação da Simec vai aumentar a competitividade dos produtos aqui produzidos em nível regional e nacional. Essa confiança da indústria diz muito sobre a nossa organização, que está acima da média na comparação com outros Estados", afirmou Casagrande. 
Com informações do governo do Estado

Veja Também

Assembleia do ES aprova projeto de criação de loteria estadual

32 cidades do ES vão ter que criar taxa de lixo até julho de 2021

Samarco já recebe minério no ES e vai religar usina nos próximos dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados