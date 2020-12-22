Assembleia do ES aprova projeto de criação de loteria estadual

Jogos de loteria: Assembleia autorizou o governo do ES a criar a Loteca Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou nesta terça-feira (22), na última sessão ordinária do ano, o projeto de lei de autoria do governo do Estado que prevê a criação da Loteria Capixaba (Loteca). Na prática, a proposta regulamenta o serviço de loteria estadual, que já tem autorização para funcionar desde a Lei 1.928 de 1964.

A proposta foi aprovada por 25 deputados estaduais e segue para sanção do governador Renato Casagrande (PSB). O projeto de regulamentação do serviço prevê que a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) será a responsável pela execução e fiscalização da Loteca de forma direta ou indireta.

Casagrande sustentou na mensagem de apresentação do projeto que "vários Estados, dentre eles Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará, contam com loterias estaduais, atividades que detém grande relevância na geração de recursos econômicos e de empregos".

A loteria só terá vigência dentro do Espírito Santo e poderá funcionar com apostas físicas e virtuais, sendo que na última modalidade poderão participar apenas apostadores que comprovarem domicílio no Espírito Santo.

Assim como nas loterias federais, o projeto prevê que os lucros da Loteria Capixaba, bem como os prêmios não reclamados dentro do prazo estabelecido, serão aplicados em áreas como esporte, cultura, lazer e turismo.

CONTROVÉRSIAS

A Gazeta. Trata-se de um assunto polêmico, visto que há controvérsias se Estados têm competência para legislar sobre jogos. O tema está no radar do governo estadual desde 2019 , como mostrou na época a colunista Beatriz Seixas, de. Trata-se de um assunto polêmico, visto que há controvérsias se Estados têm competência para legislar sobre jogos.

O Decreto-Lei federal nº 204 de 1967, por exemplo, dispõe que a exploração de loteria constitui serviço público exclusivo da União e não pode nem mesmo ter concessão. O artigo 32 desse decreto-lei veda a criação de loterias, autorizando apenas que as já existentes (à época) sejam mantidas.

Como destacou a colunista, em 1990, 1998, 2000 e 2002 surgiram projetos de leis estaduais e de uma lei complementar no Espírito Santo com o objetivo de implantar loterias. Mas a Procuradoria-Geral da República propôs, em 2003, ao Supremo Tribunal Federal, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2930) contra as quatro legislações e a Assembleia voltou atrás em relação às matérias.

O projeto de autoria do governo capixaba não entra nessa disputa jurídica mas prevê que só serão exploradas as mesmas modalidades lotéricas autorizadas ou exploradas pela União e que elas deverão seguir a regulamentação federal.