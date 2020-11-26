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Obras a partir de 2022

ES lança plano de R$ 32 bi em investimentos que cria 100 mil empregos

Governo do Estado apresenta nesta quinta-feira (26) pacotão para recuperar economia prejudicada pela crise do novo coronavírus

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 10:57
Renato Casagrande durante Espírito Santo o lançamento do plano de investimentos nesta quinta-feira (26)
Renato Casagrande durante Espírito Santo o lançamento do plano de investimentos nesta quinta-feira (26) Crédito: Ricardo Medeiros
Um projeto robusto para ativar a economia do Espírito Santo prevê R$ 32 bilhões em investimentos e a criação de 100 mil vagas de empregos. Chamado de Plano Espírito Santo - Convivência Consciente foi lançado na manhã desta quinta-feira (26) pelo  governador, Renato Casagrande (PSB). O pacotão prevê o início dessas obras até 2022.

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O anúncio ocorreu em evento no Álvares Cabral, em Vitória. O projeto pretende implementar um programa de retomada da economia capixaba com o objetivo de adotar ações que contribuam para o enfrentamento da crise causada pelo novo coronavírus e que estimulem o dinamismo econômico local.
Durante o lançamento do programa, o governador observou que o momento pede clareza em relação aos próximos passos, e frisou que a pandemia, que já se estende há quase nove meses, deve continuar ainda durante boa parte, se não todo o ano de 2021. 
"Precisamos aprender a conviver com a pandemia. Nossa orientação tem sido sempre debater com todos os setores para mitigar os impactos à sociedade capixaba. Para isso, criamos este Plano"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
O valor do pacote foi antecipado pela colunista de Economia de A Gazeta, Beatriz Seixas. Em julho, reportagem de A Gazeta já havia mostrado com exclusividade que o Estado, em conjunto com Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), trabalhava no plano para criar 100 mil empregos nos próximos dois anos.

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Essas oportunidades serão criadas gradualmente, na medida em que os investimentos forem saindo do papel.  O governo do Estado, por exemplo, vai investir R$ 8 bilhões em obras nas rodovias, infraestrutura rural, e também nas áreas de saúde e educação, entre outras.
governo federal, por sua vez, vai aplicar mais de R$ 1,3 bilhão em projetos diversos, como o Contorno do Mestre Álvaro  em andamento , e as obras da BR-447.
Outros R$ 23,5 bilhões serão aplicados pela iniciativa privada. Os recursos serão direcionados em atividades como a duplicação da BR-101; na possível duplicação da BR-262; em investimentos na área portuária, como o anunciado pela Log-In, no Terminal Portuário de Vila Velha (TVV). 
Também estão incluídos nessa conta os investimentos por parte das indústrias, conforme destacou a presidente da Findes, Cris Samorini. "Mesmo em meio à pandemia, não paramos. Tivemos vários anúncios importantes. A Garoto anunciou em setembro que vai investir R$ 200 milhões na expansão e modernização da unidade de Vila Velha. A Café Cacique está investindo R$ 240 milhões em Linhares. A Biancogres está investindo R$ 150 milhões na Serra. Temos o Porto da Imetame e a retomada da Samarco. Agora, precisamos de investimentos em infraestrutura, nas BRs 262 e 101, e em ferrovias."
O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, observou que o plano foi construído por várias mãos  além da Findes, ES em Ação e Sebrae estiveram envolvidos na elaboração , e destacou que a necessidade de convivência com a pandemia ainda é um desafio, principalmente diante do desalinhamento com o governo federal em relação à vacina.

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Entretanto, o secretário frisou que o Estado tem um bom ambiente de negócios e, mesmo em meio à crise, as contas continuam equilibradas, o que contribui para que a atração e consolidação dos investimentos.
Entendemos que o momento é de uma retomada mais forte. A gente já pode ver, de forma global, a expectativa de retomada econômica. Você vê a China e outros países retomando as aquisições do Brasil, por exemplo, principalmente quando a gente olha para a situação das commodities. Mas quanto antes a gente conseguir imunizar a população, mais rápido vamos conseguir realizar esses investimentos.

REGULAMENTAÇÃO DO PLANO SOBERANO

No evento, o Estado também assinou o decreto que regulamenta o Fundo Soberano, poupança que o governo está criando com recursos de royalties do petróleo. Parte do dinheiro será mantida numa reserva para gerações futuras e outra parte será usada para tornar o fundo sócio de empresas que estão vindo para o território capixaba ou que estão ampliando suas operações para outras Unidades da Federação. 

CAMINHOS PARA ATRAIR INVESTIMENTOS, CRIAR DE EMPREGO E RENDA

O programa também prevê medidas tributárias, como transferência de créditos de ICMS para terceiros, alterações na legislação do Repetro, redução de tributos sobre o combustível bunker (navio) para cabotagem e diminuição dos imposto estadual para o gás.
Outra ação do programa inclui medida de desburocratização para dar agilidade na liberação de investimentos com a formação de um ambiente de negócios mais propícios aos novos projetos empresariais. Serão realizadas ações de licenciamento e fiscalização digital e oferecido ainda licença ambiental simplificada, pela internet.
O pacotão ainda inclui o programa Gerar, que tem a intenção de focar na produção de energias renováveis, como eólica e solar. Uma outra frente será a criação do corredor da inovação. A ideia é ainda atrair empresas que atuam na área de tecnologia.
Nas áreas de geração de emprego e renda,  a intenção é criar novas conexões para abrir de oportunidades com o estabelecimento de fornecedores em rede, ampliação do programa Qualificar ES, além de incentivar compras públicas dentro do Estado. O governo também vai criar uma Agência Itinerante do Trabalho, conforme antecipou A Gazeta.

ALGUMAS DAS ALAVANCAS PARA A RETOMADA DA ECONOMIA DO ES 

Obras estaduais

O novo marco legal estipula metas para universalização dos serviços de água e esgoto e abre o setor para maior participação da iniciativa privada. No Estado, os investimentos podem chegar a R$ 9 bilhões nos próximos anos.
A saída da Petrobras dos campos terrestres e de águas rasas vai permitir a pequenos e médios operadores privados entrarem no setor e investirem para ampliação da produção. A nova lei do gás, estimulando a competição e, assim, a redução no preço da molécula, também deve atrair investimentos para o Estado, que é hoje o quarto maior produtor do país.
Proposta deve ser encaminhada pelo governo federal ao Tribunal de Contas da União. São estimados investimentos da ordem de R$ 9 bilhões em 30 anos, sendo cerca de R$ 120 milhões nos dois primeiros anos.
Ferrovia EF 118 prevê ligar Cariacica a Anchieta. Essa é uma  contrapartida da Vale na renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Projeto do contorno ferroviário da Serra do Tigre, em MG, também deve ajudar o Espírito Santo a ampliar a exportação de grãos vindos da região central por trilhos.
São estimados investimentos da ordem de R$ 1 bilhão com a gestão privada do Porto de Vitória e do terminal de Barra do Riacho (foto) ao longo de 35 anos. O leilão está marcado para o final de 2021.
Os portos da Imetame, em Aracruz, e Central, em Presidente Kennedy, devem ter as obras iniciadas nos próximos meses. Houve também  a renovação do contrato de arrendamento do Terminal de Vila Velha (TVV) com a Login (foto), que vai permitir mais investimentos para expansão das operações.
A mineradora confirmou que vai retomar a operação em Anchieta em dezembro, religando uma das suas quatro usinas de pelotização e operando com 26% da capacidade nos primeiros anos. 
A Suzano mantém em seu cronograma grandes investimentos no Estado, como a fábrica de papel tissue em Cachoeiro de Itapemirim, ampliação da unidade de Aracruz, e plantio de eucaliptos. Os projetos somam quase R$ 1 bilhão em investimentos.
Desde o fim do ano passado, empresas vêm anunciando investimentos em várias regiões do Estado. A Brinox construirá uma fábrica em Linhares, assim como a Britânia. A Laticínios Porto Alegre terá unidade em Rio Novo do Sul e a fábrica de chocolates Hershey's vai instalar um centro de distribuição na Serra, cidade onde a Biancogres também pretende expandir seu parque industrial.
O governo do Estado deve acelerar obras em andamento e retomar projetos em stand-by com recursos do Fundo de Infraestrutura. Rodovias estaduais, a construção do Aeroporto de Linhares (foto), os projetos para o Portal do Príncipe e ampliação de pistas da Terceira Ponte estão nessa lista.

ASSISTA A TRANSMISSÃO DO LANÇAMENTO DO PLANO ESPÍRITO SANTO

Atualização

26/11/2020 - 10:26
Esta reportagem foi publicada com as informações iniciais do Plano Espírito Santo e está sendo atualizada com novos dados do programa.

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