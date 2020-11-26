Entre investimentos que vão ajudar a impulsionar a economia do Estado, com atração de investimentos, criação de emprego e renda, o governo do Espírito Santo anunciou, na manhã desta quinta-feira (26), a criação do programa Gerar, que tem como objetivo estimular projetos de fontes de energias renováveis, como eólica e solar, e atrair investidores interessados em injetar recursos na área.
Programa reduz imposto para quem produzir energia renovável no ES
A criação do programa voltado para o setor energético já havia sido antecipada pela colunista de A Gazeta, Beatriz Seixas, em outubro. Entretanto, até então, não havia muitos detalhes. À época, a Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) confirmou somente que o projeto estava no radar do governo.
Ao anunciar a oficialização do projeto que será enviado em breve à Assembleia Legislativa (Ales) , o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, declarou que o programa surge em meio à observação de mudanças da matriz energética ao redor do mundo, e explicou que, entre as medidas previstas estão:
- a ampliação da isenção fiscal de ICMS para atividades de microgeração de energia, passando de 1 megawatt para até 5 megawatts;
- licenciamento ambiental simplificado, feito pela internet;
- e a ligação das novas conexões à rede da EDP.
Nós já fizemos um alinhamento com a empresa. Essas questões já foram problemas em outros Estados, e analisamos tudo de bom e de ruim que foi feito, para poder aplicar um programa que tenha uma eficiência melhor e consiga ficar de pé mais rápido, atraindo novos investidores.
Ele observa que também serão colocadas regras para inovação e desenvolvimento do mercado de energia eólica offshore no Espírito Santo. A (energia) eólica offshore ainda está sendo regulamentada pelo governo federal, mas, quando ela for regulamentada, já teremos a previsão no nosso projeto, e será possível fazer a adequação por meio de decreto.
A geração de energia renovável já está no radar de empresas privadas. Conforme A Gazeta noticiou em outubro, a petroleira norueguesa Equinor (antiga Statoil), que já tem blocos de exploração de petróleo no Estado, pretende usar o mar capixaba também para gerar energia limpa, a partir de ventos, na região de Itapemirim, no Litoral Sul.
A Equinor está licenciando um parque eólico offshore (no mar) no Estado e outro no Norte do Rio de Janeiro, com capacidade de 2 gigawatts (GW) cada, totalizando 4 GW
Para se ter ideia do tamanho do empreendimento, a energia gerada pelas turbinas (aerogeradores) nos dois parques seria suficiente para abastecer todas as residências do Espírito Santo e ainda sobrar. Em todo o ano passado, a energia gerada a partir de ventos teve cerca de 6 GW instalados no país.