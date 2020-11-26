AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Energia limpa

Programa reduz imposto para quem produzir energia renovável no ES

Entre as medidas previstas estão a ampliação da margem de isenção fiscal de ICMS para atividades de microgeração de energia e licenciamento ambiental facilitado

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 18:00
Torres de geração de energia eólica no mar
Torres de geração de energia eólica no mar Crédito: Pexels
Entre investimentos que vão ajudar a impulsionar a economia do Estado, com atração de investimentos, criação de emprego e renda, o governo do Espírito Santo anunciou, na manhã desta quinta-feira (26), a criação do programa Gerar, que tem como objetivo estimular projetos de fontes de energias renováveis, como eólica e solar, e atrair investidores interessados em injetar recursos na área.
Programa reduz imposto para quem produzir energia renovável no ES
A criação do programa voltado para o setor energético já havia sido antecipada pela colunista de A Gazeta, Beatriz Seixas, em outubro. Entretanto, até então, não havia muitos detalhes. À época, a Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) confirmou somente que o projeto estava no radar do governo.
Ao anunciar a oficialização do projeto  que será enviado em breve à Assembleia Legislativa (Ales) , o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, declarou que o programa surge em meio à observação de mudanças da matriz energética ao redor do mundo, e explicou que, entre as medidas previstas estão:
  • a ampliação da isenção fiscal de ICMS para atividades de microgeração de energia, passando de 1 megawatt para até 5 megawatts;
  • licenciamento ambiental simplificado, feito pela internet;
  • e a ligação das novas conexões à rede da EDP.

Veja Também

Porto Central pode virar base para projetos de parques eólicos no ES

Empresa quer implantar parque eólico no Litoral Sul do ES

Nós já fizemos um alinhamento com a empresa. Essas questões já foram problemas em outros Estados, e analisamos tudo de bom e de ruim que foi feito, para poder aplicar um programa que tenha uma eficiência melhor e consiga ficar de pé mais rápido, atraindo novos investidores.
Ele observa que também serão colocadas regras para inovação e desenvolvimento do mercado de energia eólica offshore no Espírito Santo. A (energia) eólica offshore ainda está sendo regulamentada pelo governo federal, mas, quando ela for regulamentada, já teremos a previsão no nosso projeto, e será possível fazer a adequação por meio de decreto.
A geração de energia renovável já está no radar de empresas privadas. Conforme A Gazeta noticiou em outubro, a petroleira norueguesa Equinor (antiga Statoil), que já tem blocos de exploração de petróleo no Estado, pretende usar o mar capixaba também para gerar energia limpa, a partir de ventos, na região de Itapemirim, no Litoral Sul.
A Equinor está licenciando um parque eólico offshore (no mar) no Estado e outro no Norte do Rio de Janeiro, com capacidade de 2 gigawatts (GW) cada, totalizando 4 GW
Para se ter ideia do tamanho do empreendimento, a energia gerada pelas turbinas (aerogeradores) nos dois parques seria suficiente para abastecer todas as residências do Espírito Santo e ainda sobrar. Em todo o ano passado, a energia gerada a partir de ventos teve cerca de 6 GW instalados no país.

Veja Também

STF vai tentar acordo sobre lei que tira R$ 18,5 bi de royalties do ES

Royalties de R$ 18,5 bi em xeque permitiriam ao ES construir 2.700 escolas

ES será o mais beneficiado por incentivo à cabotagem, diz governo federal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ES Gás assumiu a concessão da distribuição de gás natural canalizado no dia 1º de agosto
Mais uma mudança na diretoria da ES Gás
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/07/2026
Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados