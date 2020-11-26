Torres de geração de energia eólica no mar Crédito: Pexels

Gerar, que tem como objetivo estimular projetos de fontes de energias renováveis, como eólica e solar, e atrair investidores interessados em injetar recursos na área. Entre investimentos que vão ajudar a impulsionar a economia do Estado, com atração de investimentos, criação de emprego e renda, o governo do Espírito Santo anunciou, na manhã desta quinta-feira (26), a criação do programa, que tem como objetivo estimular projetos de fontes de energias renováveis, como eólica e solar, e atrair investidores interessados em injetar recursos na área.

Your browser does not support the audio element. Programa reduz imposto para quem produzir energia renovável no ES

A criação do programa voltado para o setor energético já havia sido antecipada pela colunista de A Gazeta, Beatriz Seixas, em outubro . Entretanto, até então, não havia muitos detalhes. À época, a Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) confirmou somente que o projeto estava no radar do governo.

Ao anunciar a oficialização do projeto  que será enviado em breve à Assembleia Legislativa (Ales) , o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, declarou que o programa surge em meio à observação de mudanças da matriz energética ao redor do mundo, e explicou que, entre as medidas previstas estão:

a ampliação da isenção fiscal de ICMS para atividades de microgeração de energia, passando de 1 megawatt para até 5 megawatts;

licenciamento ambiental simplificado, feito pela internet;



e a ligação das novas conexões à rede da EDP.



Nós já fizemos um alinhamento com a empresa. Essas questões já foram problemas em outros Estados, e analisamos tudo de bom e de ruim que foi feito, para poder aplicar um programa que tenha uma eficiência melhor e consiga ficar de pé mais rápido, atraindo novos investidores.

Ele observa que também serão colocadas regras para inovação e desenvolvimento do mercado de energia eólica offshore no Espírito Santo. A (energia) eólica offshore ainda está sendo regulamentada pelo governo federal, mas, quando ela for regulamentada, já teremos a previsão no nosso projeto, e será possível fazer a adequação por meio de decreto.

A Equinor está licenciando um parque eólico offshore (no mar) no Estado e outro no Norte do Rio de Janeiro, com capacidade de 2 gigawatts (GW) cada, totalizando 4 GW