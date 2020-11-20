STF vai tentar acordo sobre lei que tira R$ 18,5 bi de royalties do ES

Governador Renato Casagrande em reunião com o presidente do STF, ministro Luiz Fux Crédito: Reprodução/Twitter

O governador Renato Casagrande disse nesta quinta-feira (19) que o o julgamento da constitucionalidade da lei que estipula uma nova divisão dos royalties do petróleo não ocorrerá neste ano. Em reunião realizada em Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , ministro Luiz Fux, confirmou ao governador que o tema foi retirado da pauta para que seja buscada uma conciliação.

Your browser does not support the audio element. STF vai tentar acordo sobre lei que tira 18,5 bilhões de royalties do ES

Se fosse validada pela Corte, a legislação (suspensa desde 2013 por medida liminar), teria impacto de R$ 18,5 bilhões nos cofres do governo e dos municípios do Espírito Santo nos próximos dez anos.



Hoje, em audiência com o Presidente do STF, ministro Luiz Fux, sobre a ADI da lei dos royalties do petróleo, tive a confirmação da retirada de pauta, neste ano, para junto com a relatora, ministra Cármem Lúcia, buscar uma conciliação entre Estados. Essa também é a proposta do ES pic.twitter.com/JbUexTJgcT — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) November 19, 2020

Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, os mais produtores de petróleo do país, querem que o assunto seja levado ao centro de mediação do Supremo. Os Estados tentam convencer os não produtores a aceitarem um acordo que reduziria as perdas financeiras.

Terceiro maior produtor de petróleo do país, o Espírito Santo sofreria duro revés financeiro caso a legislação, que está suspensa desde 2013, passe a valer. Estudos feitos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a pedido do governo estadual apontam para perdas de R$ 8,55 bilhões para o Estado e R$ 9,9 bilhões para os municípios até 2025.

Isso poderia comprometer a realização de investimentos no Estado, uma vez que o dinheiro do petróleo não pode ser destinado ao custeio da folha de pagamentos ou de outras despesas de rotina, e sim ser aplicado em investimentos.