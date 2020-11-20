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Tentativa de conciliação

STF vai tentar acordo sobre lei que tira R$ 18,5 bi de royalties do ES

Em reunião com Casagrande, presidente do Supremo confirmou a retirada da pauta do julgamento sobre divisão dos royalties de petróleo. Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo buscam consenso com Estados não produtores

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 21:16
Governador Renato Casagrande em reunião com o presidente do STF, ministro Luiz Fux
Governador Renato Casagrande em reunião com o presidente do STF, ministro Luiz Fux Crédito: Reprodução/Twitter
O governador Renato Casagrande disse nesta quinta-feira (19) que o o julgamento da constitucionalidade da lei que estipula uma nova divisão dos royalties do petróleo não ocorrerá neste ano. Em reunião realizada em Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, confirmou ao governador que o tema foi retirado da pauta para que seja buscada uma conciliação.
ministro já tinha dito em novembro que iria adiar o julgamento, que estava marcado para 3 de dezembro, após pressão dos Estados produtores. O objetivo é tentar um acordo entre os Estados envolvidos junto com a relatora do processo, a ministra Cármen Lúcia, o que era um pleito do governo capixaba. 
STF vai tentar acordo sobre lei que tira 18,5 bilhões de royalties do ES
Se fosse validada pela Corte, a legislação (suspensa desde 2013 por medida liminar), teria impacto de R$ 18,5 bilhões nos cofres do governo e dos municípios do Espírito Santo nos próximos dez anos.
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, os mais produtores de petróleo do país, querem que o assunto seja levado ao centro de mediação do Supremo. Os Estados tentam convencer os não produtores a aceitarem um acordo que reduziria as perdas financeiras.
Terceiro maior produtor de petróleo do país, o Espírito Santo sofreria duro revés financeiro caso a legislação, que está suspensa desde 2013, passe a valer. Estudos feitos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a pedido do governo estadual apontam para perdas de R$ 8,55 bilhões para o Estado e R$ 9,9 bilhões para os municípios até 2025. 

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Isso poderia comprometer a realização de investimentos no Estado, uma vez que o dinheiro do petróleo não pode ser destinado ao custeio da folha de pagamentos ou de outras despesas de rotina, e sim ser aplicado em investimentos.
Os recursos obtidos como compensação pela produção do ouro negro, em alguns casos, são usados para construir e reformar escolas, creches, unidades de saúde, e fazer obras em estradas, por exemplo.

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