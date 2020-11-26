EnP e Oil Group assinam protocolo de intenções para instalar refinaria no Porto Central

Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo Crédito: Porto Central/Youtube/Reprodução

Durante o lançamento do Plano Espírito Santo, que prevê R$ 32 bilhões em investimentos no Espírito Santo, foi anunciada a assinatura, nesta quinta-feira (26), de um protocolo de intenções para a instalação de uma refinaria modular no Porto Central, em Presidente Kennedy . O investimento previsto para a realização do projeto é de US$ 670 milhões, cerca de R$ 3,5 bilhões na cotação atual (com o dólar a R$ 5,32).

O projeto é das empresas EnP e Oil Group e dá o primeiro passo do Estado em rumo à transformação de petróleo bruto em combustíveis para veículos. A refinaria poderá processar óleo offshore para produzir gasolina, óleo diesel, Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), combustível marítimo (bunker).

Intitulada Refinaria Espírito Santo (RefinES), atualmente, a fábrica se encontra na fase de estudos. Estão sendo definidos os objetivos de produção, capacidades de processamento e as rotas tecnológicas. A área destinada à implantação do projeto, no Porto Central, tem 405 m².

A expectativa é que ela entre em operação entre dois e três anos após a aprovação da última fase dos estudos, quando deverão seguir para as fases de implementação (contratação, construção e montagem) e operação. Dessa forma, o início da operação está previsto para ocorrer entre 2025 e 2026.

O projeto de refinaria modular terá capacidade instalada de processar 50 mil barris por dia. A implantação do projeto ocorrerá em duas fases. A primeira receberá um investimento de US$ 350 milhões e a unidade começará com a produção de 30 mil barris por dia. Já na segunda, a capacidade será ampliada em 20 mil barris dia e o investimento estimado é de mais US$ 290 milhões.

SOBRE AS EMPRESAS

A EnP é uma plataforma de negócios na área de energia e atua com a intenção de conceber, desenvolver e operar ecossistemas energéticos.