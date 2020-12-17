Neoenergia vai investir R$ 2 bi em linha de transmissão de energia no ES

Torres de energia elétrica: ES vai ganhar nova linha de transmissão Crédito: Pixabay

A Neoenergia será a responsável por construir uma nova rede de transmissão de energia elétrica ligando o Espírito Santo com a Bahia , passando por Minas Gerais . A empresa, controlada pela espanhola Iberdrola, arrematou o lote 2 no leilão realizado nesta quinta-feira (17) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na B3, em São Paulo.

São previstos quase R$ 2 bilhões em investimentos no empreendimento, que prevê ao todo 1.901 quilômetros de rede. A estimativa da Aneel é que sejam gerados 4 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos cinco anos de obras nos municípios que vão receber a linha, que são 13 do Espírito Santo, 27 na Bahia e 5 em Minas Gerais.

O lote 2 foi bastante disputado e teve 13 concorrentes. A Neoenergia ganhou com um valor ofertado de R$ 159,63 milhões, o que representou um deságio de 42,6% em relação à Receita Anual Permitida (RAP) estabelecida pela Aneel, de R$ 278,1 milhões. A RAP é a receita a que a empresa terá direito pela prestação do serviço de transmissão a partir da entrada em operação da rede.

A Neoenergia, atualmente, já possui investimentos no Espírito Santo. Em 2018, como mostrou a colunista de A Gazeta Beatriz Seixas , a empresa havia vencido outro leilão de linha de transmissão ligando o Estado ao Rio de Janeiro e Minas Gerais, obra orçada em cerca de R$ 750 milhões. O empreendimento está em fase de execução.

A NOVA LINHA

O trecho que será construído vai interligar a subestação de João Neiva , na região do Litoral Norte capixaba, as subestações localizadas nos municípios baianos de Medeiros Neto, Teixeira de Freitas, Poções e Morro do Chapéu. Serão construídos 1.091 quilômetros de rede com potência máxima instalada de 300 mega-volt-amperes (MVA), sendo 283 quilômetros entre João Neiva e Medeiros Neto.

O projeto tem como objetivo garantir o pleno escoamento de energia produzida na área sul da região Nordeste do país, que tem usinas já contratadas, além de atender a carga no extremo sul da Bahia para proporcionar atendimento elétrico de qualidade aos consumidores da região.

Os municípios por onde a rede do lote 2 passará são:

Espírito Santo: Pedro Canário, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Águia Branca, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Colatina, Marilândia e João Neiva.

Pedro Canário, Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Águia Branca, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg, Colatina, Marilândia e João Neiva. Bahia: Cafarnaum, Morro do Chapéu, Utinga, Ruy Barbosa, Lajedinho, Ibiquera, Boa Vista do Tupim, Marcionílio Souza, Maracás, Iramaia, Manoel Vitorino, Mirante, Bom Jesus da Serra, Poções, Planalto, Caatiba, Itambé, Itapetinga, Macarani, Maiquinique, Itanhém, Vereda, Medeiros Neto, Caravelas, Lajedão, Ibirapuã e Mucuri.

Cafarnaum, Morro do Chapéu, Utinga, Ruy Barbosa, Lajedinho, Ibiquera, Boa Vista do Tupim, Marcionílio Souza, Maracás, Iramaia, Manoel Vitorino, Mirante, Bom Jesus da Serra, Poções, Planalto, Caatiba, Itambé, Itapetinga, Macarani, Maiquinique, Itanhém, Vereda, Medeiros Neto, Caravelas, Lajedão, Ibirapuã e Mucuri. Minas Gerais: Jordânia, Jacinto, Rubim, Palmópolis e Serra dos Aimorés.