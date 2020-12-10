EDP seleciona R$ 4,8 milhões em inovações na área de energia no ES

Sistema de geração solar fotovoltaica, com 90 módulos, no Asilo dos Idosos de Vitória aprovado na Chamada Pública da EDP Crédito: Divulgação/EDP

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo , divulgou o edital das inscrições para a Chamada Pública de Eficiência Energética. Serão disponibilizados R$ 4,8 milhões para o incentivo de projetos que tenham como objetivo a conservação e o uso racional da energia elétrica, e que serão aplicados pela distribuidora no próximo ano.

O edital de abertura da Chamada Pública está disponível no site da EDP e as inscrições dos projetos deverão ser realizadas até o dia 12 de fevereiro de 2021.

As iniciativas devem abranger benefícios públicos e privados, promovendo a transformação por meio da eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica. A intenção é reduzir o consumo em hospitais e entidades beneficentes, industrias, prédios públicos e nas ruas.

Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por colaboradores da EDP, que vão analisar conforme critérios estabelecidos no edital da CPP 001/2020. A Chamada Pública é uma iniciativa do Programa de Eficiência Energética - PEE da EDP no Espírito Santo, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Na edição anterior, foi destinado mais de R$ 3 milhões em projetos selecionados nos municípios de Vitória, Cariacica, Montanha, Aracruz e Sooretama, proporcionando uma redução do consumo de energia das instituições beneficiadas em cerca de 3.153 megawatts-hora (MWh/ano), o equivalente ao consumo médio anual de aproximadamente 1.311 famílias.