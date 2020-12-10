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Investimento

EDP seleciona R$ 4,8 milhões em inovações na área de energia no ES

As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de fevereiro de 2021. O objetivo do projeto é reduzir o consumo em prédios públicos e na iluminação das ruas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 13:09

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 13:09

Sistema de geração solar fotovoltaica, com 90 módulos, no Asilo dos Idosos de Vitória aprovado na Chamada Pública da EDP
Sistema de geração solar fotovoltaica, com 90 módulos, no Asilo dos Idosos de Vitória aprovado na Chamada Pública da EDP Crédito: Divulgação/EDP
A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, divulgou o edital das inscrições para a Chamada Pública de Eficiência Energética. Serão disponibilizados R$ 4,8 milhões para o incentivo de projetos que tenham como objetivo a conservação e o uso racional da energia elétrica, e que serão aplicados pela distribuidora no próximo ano.
O edital de abertura da Chamada Pública está disponível no site da EDP e as inscrições dos projetos deverão ser realizadas até o dia 12 de fevereiro de 2021.
As iniciativas devem abranger benefícios públicos e privados, promovendo a transformação por meio da eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica. A intenção é reduzir o consumo em hospitais e entidades beneficentes, industrias, prédios públicos e nas ruas.

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Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por colaboradores da EDP, que vão analisar conforme critérios estabelecidos no edital da CPP 001/2020. A Chamada Pública é uma iniciativa do Programa de Eficiência Energética - PEE da EDP no Espírito Santo, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Na edição anterior, foi destinado mais de R$ 3 milhões em projetos selecionados nos municípios de Vitória, Cariacica, Montanha, Aracruz e Sooretama, proporcionando uma redução do consumo de energia das instituições beneficiadas em cerca de 3.153 megawatts-hora (MWh/ano), o equivalente ao consumo médio anual de aproximadamente 1.311 famílias.
Com informações da EDP.

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