EDP seleciona R$ 4,8 milhões em inovações na área de energia no ES

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, divulgou o edital das inscrições para a Chamada Pública de Eficiência Energética. Serão disponibilizados R$ 4,8 milhões para o incentivo de projetos que tenham como objetivo a conservação e o uso racional da energia elétrica, e que serão aplicados pela distribuidora no próximo ano.
O edital de abertura da Chamada Pública está disponível no site da EDP e as inscrições dos projetos deverão ser realizadas até o dia 12 de fevereiro de 2021.
As iniciativas devem abranger benefícios públicos e privados, promovendo a transformação por meio da eficiência energética, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica. A intenção é reduzir o consumo em hospitais e entidades beneficentes, industrias, prédios públicos e nas ruas.
Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por colaboradores da EDP, que vão analisar conforme critérios estabelecidos no edital da CPP 001/2020. A Chamada Pública é uma iniciativa do Programa de Eficiência Energética - PEE da EDP no Espírito Santo, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Na edição anterior, foi destinado mais de R$ 3 milhões em projetos selecionados nos municípios de Vitória, Cariacica, Montanha, Aracruz e Sooretama, proporcionando uma redução do consumo de energia das instituições beneficiadas em cerca de 3.153 megawatts-hora (MWh/ano), o equivalente ao consumo médio anual de aproximadamente 1.311 famílias.
Com informações da EDP.